أخبار الهلال اليوم | مقاطعة كلاسيكو الاتحاد .. وثنائي محلي في الطريق

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم الثلاثاء الموافق الـ22 من أغسطس 2023م

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ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار الهلال السعودي، اليوم الثلاثاء الموافق الـ22 من أغسطس 2023م، وما يدور حول الفريق.

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مدرب الاتحاد يختار بين المعيوف والعويس .. وعرض سعودي لإنقاذ سالم الدوسري من ظل نيمار

اختار البرتغالي نونو سانتو، المدير الفني لنادي الاتحاد السعودي، صفقة كبرى من الهلال؛ لتدعيم صفوف فريقه، في الموسم الرياضي الحالي 2023-2024 (طالع التفاصيل).

الجمهور يعارض ويقاطع .. كلاسيكو الاتحاد والهلال مهدد بمدرجات خاوية!

الجميع داخل السعودية وخارجها ينتظر المباريات الكلاسيكية والديربيات في الموسم الجاري من دوري روشن تحديدًا على أحر من الجمهور، فالكل يريد رؤية كريستيانو رونالدو، كريم بنزيما، نيمار دا سيلفا، نجولو كانتي، روبرتو فيرمينو، إدوارد ميندي وغيرهم من النجوم وجهًا لوجه، لكن يبدو أن كلاسيكو الاتحاد والهلال المقبل، سيواجه أزمة حضور جماهيري (طالع التفاصيل).

مفاجأة مرعبة للهلال .. "الاحتراف" قد تتدخل لمنع صفقة تمبكتي رغم الإعلان الرسمي!

لا تزال صفقة انتقال النجم الدولي حسان تمبكتي، إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، خلال الميركاتو الصيفي الحالي، تثير الجدل في الشارع الرياضي (طالع التفاصيل).

نجم شبابي جديد يرفض الأهلي لعيون الهلال .. وابن نافل يخطط لـ"خطف" مهاجم النصر السابق

يعمل مسؤولو الهلال السعودي، بقيادة رئيس مجلس إدارة شركة النادي "غير الربحية" فهد بن نافل؛ لضم ثنائي محلي جديد، خلال الميركاتو الصيفي الحالي، وذلك بعد ساعات قليلة من التعاقد مع حسان تمبكتي (طلع التفاصيل).

تفاصيل مثيرة .. عرض بـ150 مليون ريال وسر إصرار رئيس الشباب على بيع تمبكتي للهلال

كشفت صحيفة الرياضية السعودية عن تفاصيل مثيرة تتعلق بصفقة الموسم في سوق انتقالات دوري روشن السعودي على الصعيد المحلي، والتي حسمها الهلال لصالحه بتعاقده مع حسان تمبكتي مدافع الشباب بعد صراع كبير مع النصر والاتحاد والأهلي (طالع التفاصيل).

تحرك قانوني ضد الثنيان .. وكشف سر يبرئه من إهدار المال العام في صفقة الهلال وتمبكتي

معركة كبرى اشتعلت داخل الشباب السعودي؛ بعد موافقة خالد الثنيان، رئيس مجلس إدارة النادي، على بيع حسان تمبكتي، قلب دفاع الفريق الأول لكرة القدم، إلى الهلال (طالع التفاصيل).

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ذهبي الشباب ينفجر بسبب الهلال: الثنيان أهان تمبكتي .. ورفض "عرضًا جنونيًا" من النصر

فجّر ناصر الكنعاني، العضو الذهبي بنادي الشباب السعودي، مفاجأة من العيار الثقيل، عن قضية انتقال حسان تمبكتي، قلب دفاع الفريق الأول لكرة القدم، إلى الهلال (طالع التفاصيل).

حارس الفيحاء ينتصر على الهلال من جديد .. عقوبة قوية ضد الزعيم

حسمت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، مساء اليوم الإثنين، الأزمة القوية التي اشتعلت بين الصربي فلاديمير ستويكوفيتش، حارس مرمى الفيحاء، وجماهير نادي الهلال؛ بعد مباراة الفريقين (طالع التفاصيل).

"شكرًا للسعودية أنقذتنا من مخادع" .. أسطورة ريال مدريد يفتح النار على نيمار

مازال النجم البرازيلي نيمار جونيور، يتعرض لانتقادات شديدة حتى بعد مغادرته للملاعب الأوروبية وانتقاله لفريق الهلال السعودي هذا الصيف (طالع التفاصيل).

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