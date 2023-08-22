الجمهور يعارض ويقاطع .. كلاسيكو الاتحاد والهلال مهدد بمدرجات خاوية!

فتحت باب الشكوك حول "مؤامرة لصالح الهلال"، والاتحاديون يعترضون قبل الكلاسيكو

SHAHID

الجميع داخل السعودية وخارجها ينتظر المباريات الكلاسيكية والديربيات في الموسم الجاري من دوري روشن تحديدًا على أحر من الجمهور، فالكل يريد رؤية كريستيانو رونالدو، كريم بنزيما، نيمار دا سيلفا، نجولو كانتي، روبرتو فيرمينو، إدوارد ميندي وغيرهم من النجوم وجهًا لوجه، لكن يبدو أن كلاسيكو الاتحاد والهلال المقبل، سيواجه أزمة حضور جماهيري.

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العميد يستضيف الزعيم في الأول من سبتمبر المقبل، ضمن الجولة الخامسة من دوري روشن، لكن المشكلة في الملعب المستضيف للقاء، إذ تم نقله لاستاد الأمير عبد الله الفيصل بدلًا من مدينة الملك عبد الله بن عبد العزيز الرياضية.

رابطة الدوري السعودي للمحترفين أعلنت اليوم الثلاثاء، استمرار إقامة مباريات الجولات المقبلة وحتى الجولة الثامنة، على استاد الأمير عبد الله الفيصل في جدة، نظرًا لضرورة استكمال أعمال الصيانة والتجهيزات على استاد مدينة الملك عبد الله بن عبد العزيز الرياضية، الذي سيستضيف مباريات كأس العالم للأندية 2023م، في ديسمبر المقبل.

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الجمهور الاتحادي عبر منصة "X" للتواصل الاجتماعي، أبدى امتعاضه من هذا القرار، خاصةً مع جماهيرية الكلاسيكو الكبرى، إذ كتب أحدهم: "التنظيم اكثر من سئ بمراحل يارجل تمشي ٣ كيلو عشان تدخل الملعب انا حضرت مباراة الطائي ويعلم الله مستحيل احضر مره ثانيه في الملعب هذا مواقف مافي وتنظيم سئ جدا"، وعلق آخر: "سبب جميل لعدم حضوري بهذا الملعب السيئ جدًا"، فيما أضاف ثالث: "الحمد لله لقيت سبب إني ما أحضر".

فيما تحدثت فئة عن تعمد المسؤولين نقل الكلاسيكو من الجوهرة المشعة، لصالح الهلال، وليس لأعمال الصيانة كما يزعمون، إذ ادعى أحدهم: "كلها لمصلحة الهلال"، وزعم ثانٍ: "والله اني عارف وقايلها حتى الهلالما بنلعبها بالجوهرة لهذا مخلينها الجولة ٥ بدل يحطوها الدور الثاني بجدة وهم عارفين فيه صيانة حاليا، كل ذا خوفا من ان الجمهور يكتسح قنوات العالم بالحضور؟".

يذكر أن العميد يتصدر حاليًا جدول الترتيب برصيد ست نقاط، فيما يحل الزعيم رابعًا بأربع نقاط.

SHAHID