مفاجأة مرعبة للهلال .. "الاحتراف" قد تتدخل لمنع صفقة تمبكتي رغم الإعلان الرسمي!

جدل قانوني كبير في صفقة حسان تمبكتي

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لا تزال صفقة انتقال النجم الدولي حسان تمبكتي، إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، خلال الميركاتو الصيفي الحالي، تثير الجدل في الشارع الرياضي.

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الهلال أعلن أمس الإثنين، التعاقد مع تمبكتي "24 سنة"، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب السعودي، في صفقة قدرتها وسائل الإعلام المحلية بـ50 مليون ريال تقريبًا.

وفي هذا السياق.. أعلن القانوني الرياضي أحمد الأمير، إمكانية تدخل لجنة الاحتراف السعودية؛ لرفض "اعتماد" عقد المدافع الدولي الشاب مع الزعيم الهلالي.

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الأمير أوضح عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، أنه من اشتراطات صحة أي عقد؛ هو تواجد توقيع الأطراف المعتمدة والمخولة بذلك، حسب نص المادة 24/1/ح من لائحة الاحتراف.

وأضاف القانوني الرياضي: "لذلك.. طالما اللاعب وقع بنفسه، فلا خلاف على صحة توقيعه؛ ولكن فيما يخص النادي، فإن المخول بالتوقيع من وزارة الرياضة، حسب اللائحة الأساسية للأندية الرياضية؛ هو الرئيس التنفيذي، وليس رئيس مجلس إدارة النادي".

وكشف عن أحقية رئيس مجلس إدارة النادي، في التوقيع على العقود؛ بشرطين هما: "تفويض من الرئيس التنفيذي، أو سحب صلاحية التوقيع من الرئيس التنفيذي بموجب محضر معتمد من مجلس الإدارة ومصادق عليه من وزارة الرياضة".

وأكد أحمد الأمير، على أنه في حال عدم توفر أحد هذين الشرطين؛ سيكون من حق مجلس إدارة نادي الشباب، طلب تدخل لجنة الاحتراف، وعدم اعتماد عقد تمبكتي مع الهلال.

وكان عدد من أعضاء الشرف الذهبيين بنادي الشباب، أكدوا على رفض الرئيس التنفيذي ومجلس الإدارة، انتقال حسان تمبكتي إلى الهلال، بينما وافق الثنيان على ذلك، وقام بتوقيع العقود بنفسه مع مسؤولي الزعيم.

جدير بالذكر أن الثنائي القانوني خالد الشعلان ويعقوب المطير، أعلنوا أن انتقال اللاعب إلى الهلال "صحيح"؛ حيث تنص المادة 11 "الفقرة 2"، بأنه يمثل النادي "رئيس مجلس إدارته أو رئيسه التنفيذي"، في التوقيع على جميع النماذج والوثائق المقدمة إلى لجنة الاحتراف.

SHAHID