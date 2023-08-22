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نجم شبابي جديد يرفض الأهلي لعيون الهلال .. وابن نافل يخطط لـ"خطف" مهاجم النصر السابق

أحمد فرهود
Fahad bin Nafel - Al HilalGOAL AR
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ميركاتو الهلال يشتعل في الأيام الأخيرة

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يعمل مسؤولو الهلال السعودي، بقيادة رئيس مجلس إدارة شركة النادي "غير الربحية" فهد بن نافل؛ لضم ثنائي محلي جديد، خلال الميركاتو الصيفي الحالي، وذلك بعد ساعات قليلة من التعاقد مع حسان تمبكتي.

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الهلال أعلن أمس الإثنين، التعاقد مع تمبكتي "24 سنة"، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب السعودي، في صفقة قدرتها وسائل الإعلام المحلية بـ50 مليون ريال تقريبًا.

وفي هذا السياق.. أعلن الإعلامي الرياضي عبد الله الملحم، رغبة الإدارة الهلالية، في التعاقد مع متعب الحربي، ظهير أيسر نادي الشباب، بالإضافة إلى النجم الدولي فراس البريكان، مهاجم الفتح السعودي.

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وكتب الملحم عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، اليوم الثلاثاء: "إدارة نادي الهلال، تضع الحربي والبريكان، ضمن خياراتها، وهناك مفاوضات شفهية؛ من أجل كسب خدمات اللاعبين".

الحربي كان قد ألمح أمس الإثنين، إلى رغبته في اللحاق بصديقه تمبكتي، في الزعيم الهلالي، بينما البريكان وهو أحد أبناء نادي النصر السعودي؛ دائمًا ما يرتبط اسمه بالفريق الأزرق، في كل سوق انتقالات.

ومن ناحيته.. كشف الإعلامي الرياضي خالد البدر، عن كواليس مثيرة في الانتقال المحتمل لظهير الليث الشبابي، إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، خلال الصيف الحالي.

وتحت عنوان "خاص".. قال البدر عبر حسابه بمنصة "إكس": "طلب متعب الحربي، اجتماعًا مع رئيس نادي الشباب خالد الثنيان؛ لبحث كيفية الرحيل، قبل إغلاق فترة الانتقالات الحالية".

وأكد الإعلامي الرياضي، على أن الحربي، رفض عرضًا رسميًا من النادي الأهلي السعودي؛ من أجل اللعب مع تمبكتي، في صفوف الهلال، خلال الفترة القادمة.

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ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

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ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

  • 81145كريم بنزيما
  • 8298خاليدو كوليبالي
  • 14073روبرتو فيرمينو
  • 6470نجولو كانتي
  • 15280مارسيلو بروزوفيتش
  • 31252صفقة أخرى
156518 الأصوات

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