تفاصيل مثيرة .. عرض بـ150 مليون ريال وسر إصرار رئيس الشباب على بيع تمبكتي للهلال

الهلال هزم الاتحاد والنصر والأهلي في سباق الفوز بمدافع الشباب

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كشفت صحيفة الرياضية السعودية عن تفاصيل مثيرة تتعلق بصفقة الموسم في سوق انتقالات دوري روشن السعودي على الصعيد المحلي، والتي حسمها الهلال لصالحه بتعاقده مع حسان تمبكتي مدافع الشباب بعد صراع كبير مع النصر والاتحاد والأهلي.

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تمبكتي وقع للهلال فجر أمس وقد تكلف الأمير الوليد بن طلال بصفقته كاملة، والتي وصل ثمنها إلى 46 مليون ريال سعودي نقدًا بجانب 7.5 ملايين ريال كانت متبقية للنادي من انتقال جوستافو كوييار وهتان باهبري للشباب، وأيضًا إعارة الثلاثي عبد الله الرديف وحمد اليامي ومحمد جحفلي.

الرياضية أوضحت أن اجتماع الأعضاء الذهبيين في الشباب مع رئيس النادي خالد الثنيان كان عاصفًا ومثيرًا للغاية، حيث اعترض عدد من الأعضاء على بيع تمبكتي للهلال رغم وجود عروض أقوى وأفضل ماليًا.

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الرياضية أشارت إلى أن أحد الأعضاء الذهبيين طالب بإيقاف انتقال اللاعب للهلال ملوحًا بعرض رسمي من النصر بقيمة 90 مليون ريال سعودي بجانب إعارة أيمن يحيى وخالد الغنام، وبعدها توجه للرئيس التنفيذي خليف الهويشان وانفجر في وجهه مطالبًا إياه بالحديث مع رئيسه، الثنيان، لتفويضه لجلب عرض من النصر بقيمة 150 مليون ريال، مؤكدًا قدرته فعل ذلك.

الثنيان من جانبه رفض كل تلك المحاولات والضغوطات لإجباره على التراجع عن بيع تمبكتي للهلال، وكشف سر ذلك بقوله، حسبما أفادت الرياضية، للذهبيين "أنا منحت الرجل كلمة وبعت"، فيما كان الرئيس التنفيذي، الهويشان، قد رفض التوقيع على العقود وطالب باستعراض جميع العروض أولًا قبل اختيار العرض الأفضل.

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