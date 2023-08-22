مدرب الاتحاد يختار بين المعيوف والعويس .. وعرض سعودي لإنقاذ سالم الدوسري من ظل نيمار

مفاجأة كبرى بين الاتحاد والهلال

SHAHID

اختار البرتغالي نونو سانتو، المدير الفني لنادي الاتحاد السعودي، صفقة كبرى من الهلال؛ لتدعيم صفوف فريقه، في الموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الاتحاد تعاقد مع 6 صفقات عالمية ومحلية، في الميركاتو الصيفي الحالي؛ وهم المهاجم الفرنسي الكبير كريم بنزيما، ومواطنه نجولو كانتي، بالإضافة إلى متوسط الميدان البرازيلي فابينيو، والجناح البرتغالي الشاب جواو فيليبي "جوتا"، والثنائي السعودي سلطان الفرحان وصالح العمري.

ووفقًا لشبكة قنوات "الكأس"، يريد سانتو، التعاقد مع عبد الله المعيوف "36 سنة"، حارس مرمى الهلال المخضرم، قبل إغلاق باب الانتقالات الصيفية.

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

وكشفت عبر حسابها الرسمي بمنصة "إكس"، عن أن المدير الفني البرتغالي، يفضل التعاقد مع المعيوف، على زميله في قلعة الزعيم، الحارس الدولي محمد العويس، والذي طلب الرحيل عن الفريق الأزرق، في وقتٍ سابق.

وأشارت شبكة القنوات القطرية، إلى أنه في حال تعاقد الاتحاد مع المعيوف؛ سيتم الاستغناء عن البرازيلي مارسيلو جروهي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم، بشكل نهائي.

وكان الإعلامي الرياضي الآخر أحمد العجلان، قد أكد خلال الساعات القليلة الماضية، على أن الإدارة الاتحادية، تواصلت مع العويس، وأخبرته بأنه سيكون الحارس الأساسي، حال التعاقد معه.

ولفت العجلان عبر حسابه بمنصة "إكس"، إلى أن الخلاف الوحيد لإتمام الصفقة حاليًا؛ هو رغبة الاتحاد، في الحصول على الحارس الدولي نهائيًا، بينما تشترط الإدارة الهلالية، إعارة اللاعب فقط.

وعلى جانب آخر.. فجّر الإعلامي الرياضي عبدالرحمن الفريح، مفاجأة من العيار الثقيل، بإعلانه تقديم نادي الاتحاد، عرضًا رسميًا إلى الهلال؛ للتعاقد مع سالم الدوسري.

جدير بالذكر أن الفريح، كان قد زعم في وقتٍ سابق، أن سالم، طلب الرحيل عن الهلال؛ بعد أن تأكدت عدم مشاركته أساسيًا في المباريات، عقب التعاقد مع الساحر البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور، في الصيف الحالي.

SHAHID