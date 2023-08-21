تحرك قانوني ضد الثنيان .. وكشف سر يبرئه من إهدار المال العام في صفقة الهلال وتمبكتي

أزمة كبرى في صفقة انتقال حسان تمبكتي إلى الهلال

SHAHID

معركة كبرى اشتعلت داخل الشباب السعودي؛ بعد موافقة خالد الثنيان، رئيس مجلس إدارة النادي، على بيع حسان تمبكتي، قلب دفاع الفريق الأول لكرة القدم، إلى الهلال.

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الهلال السعودي أعلن مساء الإثنين، التعاقد رسميًا مع تمبكتي، بداية من الموسم الرياضي الحالي 2023-2024؛ بعد منافسة شرسة مع النصر والاتحاد والأهلي.

ووفقًا لصحيفة "الشرق الأوسط"، سيتجه أعضاء الشرف الذهبيين بنادي الشباب، إلى هيئة النزاهة، ضد الثنيان؛ بعد موافقته على بيع المدافع الدولي إلى الزعيم الهلالي، على الرغم من وصول عروض أقوى ماليًا.





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وأشارت الصحيفة، إلى أن أعضاء الشرف الذهبيين، يرون أن بيع تمبكتي إلى الهلال، باطل قانونيًا؛ بسبب عدم توقيع الرئيس التنفيذي للنادي، على أوراق الصفقة.



ناصر الكنعاني عضو الشرف الذهبي بنادي الشباب، كان قد صرح أن الثنيان، فضل بيع تمبكتي، إلى نادي الهلال، مقابل 46.5 مليون ريال سعودي، ورفض عرضًا من النصر، يصل إلى 120 مليونًا

.



ومن ناحيته.. كشف الإعلامي الرياضي عبد الله الحنيان، حقيقة رفض رئيس مجلس إدارة الليث الشبابي، عرض الـ120 مليون ريال سعودي.



وكتب الحنيان عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس": "

عرض الـ120 مليونًا الذي وصل للشباب من أحد الأندية.. جاء بعد العلم بتوقيع اللاعب حسان تمبكتي، مع الهلال، بصفة رسمية".

وهذه المعلومات إن صدقت؛ فإنها ستكون دليل براءة خالد الثنيان، من تهمة إهدار المال العام على الشباب، في صفقة تمبكتي، التي أثارت ضجة كبرى في الشارع السعودي.

SHAHID