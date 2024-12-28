أخبار الهلال اليوم | كوليبالي يحترف التصوير .. والكشف عن مصير ميتروفيتش في كلاسيكو الاتحاد

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم السبت 28 ديسمبر 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم السبت 28 ديسمبر 2024.

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"من جوهرة النصر إلى قناص القادسية المرعب!" .. الاتحاد يسيطر على مفاجآت ميركاتو الدوري السعودي "السارة"

أيام بل ساعات قليلة تفصلنا عن فتح باب الميركاتو الشتوي "يناير 2025"؛ حيث ترغب العديد من أندية دوري روشن السعودي للمحترفين، للتعاقد مع صفقات أجنبية أو محلية جديدة؛ من أجل الحفاظ على مكانتها أو تحسين ترتيبها. "اقرأ التفاصيل"

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موسم استثنائي .. أرباح الهلال تتخطى المليار ريال والوليد بن طلال يقدم "دعمًا تاريخيًا" في 2024

أصدر نادي الهلال، تقريرًا سنويًا عن النشاط المالي لشركة النادي، خلال موسم 2023-2024، كاشفًا عن أرباح إجمالية تتخطى حاجز المليار ريال، في إنجاز تاريخي لقلعة الزعيم. "اقرأ التفاصيل"

إصابة "مفاجئة" تضرب أليكساندر ميتروفيتش .. والكشف عن مصيره من كلاسيكو الهلال والاتحاد

قبل 11 يومًا تقريبًا من كلاسيكو الكرة السعودية الكبير أمام الاتحاد؛ تعرض أليكساندر ميتروفيتش، قلب هجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، لإصابة مفاجئة. "اقرأ التفاصيل"

"فينيسيوس الأفضل وجائزتان لكريستيانو رونالدو" .. ريال مدريد يسيطر على حفل "جلوب سوكر 2024" في ليلة تكريم نيمار وجيسوس

في ليلة ساحرة بمدينة دبي الإماراتية.. تم الإعلان عن الفائزين بـ"جوائز الأفضل" لعام 2024؛ وذلك في حفل "جلوب سوكر" السنوي. "اقرأ التفاصيل"

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كريستيانو رونالدو يستسلم لقوة الهلال باعتراف جديد .. وجيسوس يؤكد: "أن تكون في الزعيم فأنت بسجلات التاريخ"

تردد اسم نادي الهلال بقوة، في حفل جوائز "جلوب سوكر" مساء اليوم الجمعة؛ وذلك من خلال كلمات المدير الفني للفريق جورج جيسوس، والأسطورة كريستيانو رونالدو، مهاجم "الغريم التقليدي" النصر. "اقرأ التفاصيل"

"عشت عامًا صعبًا في 2024 ولكن!" .. نيمار يهدي جائزة جلوب سوكر لجماهير الهلال ويقطع وعدًا غاليًا

أعرب النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب الهلال السعودي، عن سعادته بتكريمه في حفل توزيع جوائز "جلوب سوكر 2024"، التي أقيمت أمس الجمعة في دبي الإماراتية، بحضور نخبة من نجوم كرة القدم حول العالم. "اقرأ التفاصيل"

صدمة جديدة .. الهلال يخسر نجمه لمدة 3 أشهر رسميًا

في صدمة جديدة.. تأكد غياب أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، لمدة 3 أشهر عن الملاعب، بشكلٍ رسمي. "اقرأ التفاصيل"

كانسيلو ينتصر وكوليبالي يحترف التصوير .. مؤشرات إيجابية من معسكر الهلال استعدادًا للكلاسيكو

سيطرت حالة من الحماس والأجواء الإيجابية، على تدريبات نادي الهلال السعودي، قبل مباراته المرتقبة ضد الاتحاد، ضمن لقاءات بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين. "اقرأ التفاصيل"

أزمة خليجي 26 تتسبب في ارتباك بشأن مواعيد ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين!

تسببت أزمة تغيير مواعيد مباريات نصف نهائي ونهائي بطولة خليجي 26، في ارتباك بشأن مواعيد مباريات ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين! "اقرأ التفاصيل"