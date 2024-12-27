صدمة جديدة .. الهلال يخسر نجمه لمدة 3 أشهر رسميًا

عدد كبير من كتيبة المدرب جورج جيسوس تعرضوا للإصابات في الموسم الحالي..

في صدمة جديدة.. تأكد غياب أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، لمدة 3 أشهر عن الملاعب، بشكلٍ رسمي

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الهلال بطل الثلاثية المحلية التاريخية في 2023-2024؛ بدأ الموسم الحالي بالحصول على السوبر السعودي، مع التأهل إلى ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين ودور الـ16 من مسابقة النخبة الآسيوية، إلى جانب احتلال "المركز الثاني" في جدول ترتيب دوري روشن للمحترفين.

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وأعلن الهلال في بيانٍ رسمي، مساء اليوم الجمعة، حاجة نجمه الدولي ياسر الشهراني، ظهير الفريق الأول لكرة القدم، إلى "برنامج علاجي وتأهيلي" يمتد لـ3 أشهر.

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وكشف الزعيم الهلالي عن أن الأشعة التي خضع لها الشهراني؛ أثبتت إصابته في "الرباط الخلفي"؛ وذلك أثناء تواجده مع المنتخب السعودي في بطولة كأس الخليج "السادسة والعشرون"، التي تستضيفها دولة الكويت في الفترة من 21 ديسمبر 2024 إلى 3 يناير 2025.

الظهير الدولي البالغ من العمر 32 سنة، شارك في خسارة السعودية (2-3) أمام البحرين، ضمن منافسات الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثانية ببطولة "خليجي 26"؛ قبل أن يغادر معسكر المنتخب، بسبب الإصابة.

جدير بالذكر أن ياسر الشهراني شارك في 13 مباراة مع نادي الهلال، خلال الموسم الرياضي الحالي 2024-2025، في مختلف المسابقات المحلية والخارجية؛ مكتفيًا بصناعة هدف وحيد فقط، دون التسجيل.