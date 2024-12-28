كانسيلو ينتصر وكوليبالي يحترف التصوير .. مؤشرات إيجابية من معسكر الهلال استعدادًا للكلاسيكو

الزعيم لديه اختبار صعب أمام الاتحاد

سيطرت حالة من الحماس والأجواء الإيجابية، على تدريبات نادي الهلال السعودي، قبل مباراته المرتقبة ضد الاتحاد، ضمن لقاءات بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

الاتحاد هو الغريم الأبرز للهلال هذا الموسم، حيث استطاع العميد أن يسبق في جدول ترتيب دوري روشن للمحترفين وتصدر المسابقة برصيد 36 نقطة، بفارق نقطتين عن الزعيم.

ووضعت القرعة الاتحاد في وجه الهلال مرة أخرى، لكن هذه المرة في الدور ربع نهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، حيث يلتقي الفريقان على ملعب المملكة أرينا يوم 9 يناير المقبل.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ونشر الحساب الرسمي لنادي الهلال على منصة "X"، جزءًا من تدريبات الزعيم، حيث قام الجهاز الفني بتقسيم اللاعبين إلى فريقين الأول بقيادة البرتغالي جواو كانسيلو والثاني بقيادة السنغالي كاليدو كوليبالي وأجرى بينهما منافسة على تسجيل الأهداف من الانفراد بالحارس.

وظهر كانسيلو في مقطع الفيديو بعد نهاية المباراة التدريبية، وهو يؤكد أن فريقه استطاع أن يفوز 5 مرات بينما حقق المنافس الهدف مرة واحدة فقط، في أجواء سيطر عليها المرح.

كما أضاف كوليبالي لمسة خاصة في معسكر الزعيم، حيث حصل على كاميرا محترفة من مصور الفريق، وتولى مهمة تصوير اللاعبين صورة جماعية، رغم غياب عدد كبير عن الفريق لمشاركته مع منتخب السعودية في بطولة كأس الخليج العربي.