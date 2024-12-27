كريستيانو رونالدو يستسلم لقوة الهلال باعتراف جريء .. وجيسوس يؤكد: "أن تكون في الزعيم فأنت بسجلات التاريخ"

كلمات رونالدو وجيسوس في "جلوب سوكر"..

تردد اسم نادي الهلال بقوة، في حفل جوائز "جلوب سوكر" مساء اليوم الجمعة؛ وذلك من خلال كلمات المدير الفني للفريق جورج جيسوس، والأسطورة كريستيانو رونالدو، مهاجم "الغريم التقليدي" النصر.

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جيسوس توّج كـ"أفضل مدرب في الشرق الأوسط"، خلال حفل "جلوب سوكر 2024"؛ بينما تحصل رونالدو على جائزتي "أفضل لاعب في الشرق الأوسط" و"الهداف التاريخي لكرة القدم".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وخلال استلامه جائزة "أفضل لاعب في الشرق الأوسط"؛ اعترف رونالدو بصعوبة التتويج بالألقاب والبطولات، في المملكة العربية السعودية؛ بسبب تواجد منافسين أقوياء للغاية، على رأسهم نادي الهلال.

وعن ذلك يقول الأسطورة البرتغالية: "في جميع الدوريات التي لعبت بها كنت (بطلًا)، لكن.. في السعودية الأمر صعب؛ فهُناك الهلال الفريق الأقوى والخارق، والاتحاد الذي يتصدر جدول ترتيب الدوري حاليًا".

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ومنذ الانضمام إلى النصر في يناير 2023.. لم يتوّج كريستيانو رونالدو بأي لقب رسمي؛ وسط سيطرة كاملة من الزعيم الهلالي، على كافة البطولات المحلية.

ومن ناحيته.. أرجع جيسوس الفضل إلى الهلال ونجومه، في تتويجه بجائزة "أفضل مدرب في الشرق الأوسط" لعام 2024؛ وذلك خلال كلمته بحفل جوائز "جلوب سوكر".

وبكلمات فيها الكثير من الإشادة بمكانة الزعيم الكبيرة في عالم الساحرة المستديرة؛ قال المدير الفني البرتغالي: "وجودك في الهلال؛ يعني أنك في سجلات التاريخ".

جدير بالذكر أن جيسوس حقق 4 ألقاب رسمية مع نادي الهلال، منذ العودة لقيادة الفريق الأول لكرة القدم، في بدية الموسم الرياضي الماضي؛ وهي: "السوبر السعودي (مرتين)، دوري روشن للمحترفين وكأس خادم الحرمين الشريفين".