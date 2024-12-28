"عشت عامًا صعبًا في 2024 ولكن!" .. نيمار يهدي جائزة جلوب سوكر لجماهير الهلال ويقطع وعدًا غاليًا

ماذا قال النجم البرازيلي؟

أعرب النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب الهلال السعودي، عن سعادته بتكريمه في حفل توزيع جوائز "جلوب سوكر 2024"، التي أقيمت أمس الجمعة في دبي الإماراتية، بحضور نخبة من نجوم كرة القدم حول العالم.

وأمام نجوم كبار يتقدمهم البرتغالي كريستيانو رونالدو والبرازيلي فينيسيوس جونيور والإنجليزي جود بيلينجهام، تسلم نيمار، جائزة شرفية خاصة تقديرًا لمسيرته الكروية في حفل جوائز "جلوب سوكر" لعام 2024.

وقال نيمار، عقب تسلم الجائزة: "أهدي هذه الجائزة إلى عائلتي وأصدقائي وزملائي في الفريق وجماهير الهلال وجميع المشجعين الداعمين لي حول العالم".

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وأضاف: "أنا سعيد لاستقبالي بهذه الطريقة الجميلة هنا في دبي. لقد كان عام 2024 صعبا للغاية بالنسبة لي وأتمنى في 2025 أن أتمكن من العودة للملعب بجاهزية كاملة بنسبة 100%، وهذا ما يحبه جميع اللاعبين".

وتابع نيمار: "أنا سعيد جدًا بهذه الجائزة والتقدير الذي حصلت عليه، فكتابة اسمي في تاريخ كرة القدم أمر لا يصدق. شرف عظيم أن أحصل على هذه الجائزة من جلوب سوكر".

وختم النجم البرازيلي: "لا أتوقف عن العمل للعودة إلى الملعب في أقرب فرصة واستعادة مستواي".

وتطارد لعنة الإصابات نيمار، منذ انتقاله إلى الهلال في صيف 2023 قادمًا من من باريس سان جيرمان، حيث لم يشارك مع الزعيم سوى في 7 مباريات بكل البطولات، مما سمح للظهور بأنباء حول رغبة النادي في فسخ تعاقده مع البرازيلي لكثرة إصاباته، إلا أن النادي السعودي لم يعلق رسميا على هذه الأنباء.