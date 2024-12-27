"فينيسيوس الأفضل وجائزتان لكريستيانو رونالدو" .. ريال مدريد يسيطر على حفل "جلوب سوكر 2024" في ليلة تكريم نيمار وجيسوس

الإعلان عن الفائزين بجوائز الأفضل في 2024..

في ليلة ساحرة بمدينة دبي الإماراتية.. تم الإعلان عن الفائزين بـ"جوائز الأفضل" لعام 2024؛ وذلك في حفل "جلوب سوكر" السنوي.

حفل "جلوب سوكر" مساء اليوم الجمعة؛ شهد سيطرة كبيرة لنادي ريال مدريد ونجومه، على "جوائز الأفضل" في عام 2024؛ وذلك بعد تحقيقهم العديد من الألقاب والإنجازات المحلية والقارية والعالمية.

أيضًا.. كان للأسطورة كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، ظهورًا مميزًا وقويًا في حفل "جلوب سوكر" لهذا العام.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ولا يُمكن بالطبع أن يُغيب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، بعد عديد الإنجازات التي حققها في عام 2024؛ حيث كان له تمثيلًا في حفل "جلوب سوكر"، من خلال مدربه جورج جيسوس.

وتستعرض النسخة العربية من موقع "جول" من ناحيتها، جميع الفائزين بـ"جوائز الأفضل" لعام 2024، في حفل "جلوب سوكر" مساء اليوم الجمعة..