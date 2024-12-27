"من جوهرة النصر إلى قناص القادسية المرعب!" .. الاتحاد يسيطر على مفاجآت ميركاتو الدوري السعودي "السارة"

صفقات خطفت الأنظار في النصف الأول من الموسم الحالي..

أيام بل ساعات قليلة تفصلنا عن فتح باب الميركاتو الشتوي "يناير 2025"؛ حيث ترغب العديد من أندية دوري روشن السعودي للمحترفين، للتعاقد مع صفقات أجنبية أو محلية جديدة؛ من أجل الحفاظ على مكانتها أو تحسين ترتيبها.

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ومع التوقعات بأن سوق الميركاتو الشتوي القادم، لن يكون ساخنًا بشكلٍ كبير؛ ستعمل الكثير من الأندية على خطف بعض الصفقات، التي قد لا تكون من بين الأسماء الكبرى أو المطلوبة جماهيريًا، ولكنها تتألق وتبدع داخل المستطيل الأخضر.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ويُعتبر الميركاتو الصيفي الماضي "2024" خير دليل على ذلك؛ حيث لم يكن ساخنًا أو نشطًا مثل ما حدث في عام "2023"؛ إلا أن الكثير من الصفقات استطاعت إثبات نفسها، وكانت بمثابة المفاجأة السعيدة للجماهير.

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الاتحاد جاء على رأس الأندية التي حسمت مجموعة من الصفقات، خلال الصيف الماضي، والتي لم تنل إعجاب الكثير من الجماهير في البداية؛ قبل أن تستطيع أن تغيّر من وجهات نظرهم، بعد مرور النصف الأول من موسم 2024-2025 تقريبًا.

ويتصدر العميد الاتحادي جدول ترتيب دوري روشن السعودي، برصيد 36 نقطة من 12 فوزًا مقابل هزيمة، وبفارق نقطتين عن نادي الهلال "الوصيف" و8 نقاط عن القادسية "الثالث"؛ بينما يأتي النصر في "المركز الرابع" بـ25 نقطة.

وقبل فتح سوق الانتقالات الشتوي "يناير 2025"؛ تستعرض النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز الصفقات التي تم التعاقد معها في الميركاتو الصيفي الماضي، وكانت بمثابة المفاجأة السعيدة لجماهير أندية دوري روشن، بتألقها وبأدائها المميز..