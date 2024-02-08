أخبار الهلال اليوم | علي البليهي يورط جورج جيسوس وشكوى إلى فيفا بسبب مالكوم وأزمة آسيوية

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم الخميس الموافق الثامن من فبراير 2024م

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ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار نادي الهلال السعودي، اليوم الخميس الموافق الثامن من فبراير 2024م، وما يدور حول الفريق.

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فضح جيسوس أم لم يعلم بقراره؟ .. تصرف مثير من علي البليهي قبل ديربي الهلال والنصر

أثار النجم الدولي علي البليهي، قلب دفاع نادي الهلال، الجدل في الشارع الرياضي السعودي، قبل ديربي الرياض الكبير أمام النصر، مساء اليوم الخميس. (طالع التفاصيل)

بسبب دوري أبطال أوروبا .. مالكوم بطل أزمة بين برشلونة وزينيت

أكد تقرير صحفي، على أن نادي برشلونة الإسباني، قرر تحريك دعوى قضائية ضد نادي زينيت الروسي، بسبب النجم البرازيلي مالكوم نجم نادي الهلال الحالي. (طالع التفاصيل)

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رغم أزمة التمثال .. الاتحاد الآسيوي يُحرج الهلال قبل مواجهة سباهان

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عن اسم الملعب الذي سيستضيف مباراة الهلال أمام سباهان أصفهان الإيراني، ببطولة دوري أبطال آسيا. (طالع التفاصيل)

خطوة إلى الهلال؟ نجم الاتحاد يُثير الجدل بشأن مستقبله!

أثار أحد نجوم نادي الاتحاد الجدل خلال الساعات الماضية، بعدما اتخذ خطوة جديدة في مستقبله، قد تُشير إلى أنه سينتقل إلى صفوف نادي الهلال! (طالع التفاصيل)

فيديو | تقبيل الشعار وتحية مدرب الاتحاد السابق .. نيمار يشعل الدوري البرازيلي!

أشعل النجم البرازيلي نيمار جونيور لاعب الهلال أجواء إحدى مباريات الدوري البرازيلي، وذلك بعدما حرص على حضور مباراة فريقه السابق سانتوس ضد كورينثيانز. (طالع التفاصيل)

ياسين بونو يدفع جمهور الهلال للسخرية من النصر .. المغربي يشعل الديربي مبكرًا

أشعل المغربي ياسين بونو؛ حارس مرمى الهلال السعودي، ديربي كأس موسم الرياض المرتقب أمام النصر، مبكرًا قبل ساعات من اللقاء. (طالع التفاصيل)

"في البلايستيشن فقط" .. تحدي ناري بين جورج جيسوس وكريستيانو رونالدو قبل لقاء الهلال والنصر

كشف تركي آل الشيخ؛ رئيس هيئة الترفيه، عن الحوار الناري الذي جمع بين المدرب البرتغالي جورج جيسوس المدير الفني لفريق الهلال، ومواطنه النجم كريستيانو رونالدو قائد النصر، قبل المواجهة التي ستجمع بين الفريقين. (طالع التفاصيل)

فليتعلم لاعبو السعودية .. رحلة رجال قطر من السقوط المدوي أمام الهلال والنصر للهيمنة الآسيوية!

كتب الجيل الحالي لمنتخب قطر الأول لكرة القدم "التاريخ"؛ بالتأهل إلى نهائي كأس أمم آسيا، التي تستضيفها الدوحة على أراضيها، في الفترة من 12 يناير إلى 10 فبراير. (طالع التفاصيل)

"لم يعد لدينا أصنام" .. أسطورة البرازيل يهاجم نيمار بقسوة

هاجم الأسطورة البرازيلية كافو، مواطنه نيمار دا سيلفا جونيور، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي؛ بسبب مسيرته مع عالم الساحرة المستديرة. (طالع التفاصيل)

مفاجأة جديدة للهلال والنصر .. "إيقاف سلمان الفرج وسلطان الغنام مخالف للقانون"

لا صوت يعلو في الشارع الرياضي السعودي حاليًا؛ إلا على التحقيقات الجارية مع سداسي المنتخب الأول لكرة القدم، على خلفية أحداث معسكر كأس أمم آسيا "قطر 2023". (طالع التفاصيل)

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