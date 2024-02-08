فيديو | تقبيل الشعار وتحية مدرب الاتحاد السابق .. نيمار يشعل الدوري البرازيلي!

النجم البرازيلي المصاب يظهر بالدوري البرازيلي

أشعل النجم البرازيلي نيمار جونيور لاعب الهلال أجواء إحدى مباريات الدوري البرازيلي، وذلك بعدما حرص على حضور مباراة فريقه السابق سانتوس ضد كورينثيانز.

ويتواجد نيمار حاليًا في البرازيل، من أجل التأهيل من الإصابة التي تعرض لها، بقطع في الرباط الصليبي والغضروف، حيث تأكد غيابه لنهاية الموسم عن فريقه الهلال بسبب تلك الإصابة.

ونشر حساب نادي سانتوس عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، فيديو يظهر فيه نيمار في مدرجات مباراة الفريق ضد كورينثيانز، وهو يقوم بتحية الجماهير الحاضرة، حيث قام بتقبيل شعار ناديه الأم.

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وبعد نهاية المباراة، توجه نيمار إلى المدرب فابيو كاريلي المدير الفني لفريق سانتوس، والذي كان يتولى تدريب الاتحاد من قبل، من أجل تحيته في المؤتمر الصحفي بعد الانتصار على كورينثيانز.

ويُعاني سانتوس في ترتيب الدوري البرازيلي، حيث يتواجد في المركز الـ17 وتأكد هبوطه إلى دوري الدرجة الثانية البرازيلي.