ياسين بونو يدفع جمهور الهلال للسخرية من النصر .. المغربي يشعل الديربي مبكرًا

ديربي كأس موسم الرياض يقام الليلة، وياسين بونو يشعله خارج الملعب قبل انطلاقه بساعات..

أشعل المغربي ياسين بونو؛ حارس مرمى الهلال السعودي، ديربي كأس موسم الرياض المرتقب أمام النصر، مبكرًا قبل ساعات من اللقاء.

الديربي من المقرر أن يقام اليوم الخميس، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت الرياض، على ملعب المملكة آرينا، في الجولة الأخيرة من موسم الرياض.

وخلال الساعات الحالية، يأتي وسم "بونو محور" ضمن المواضيع الأكثر تداولًا في السعودية عبر منصة "إكس"، والذي يحمل سخرية الهلاليين من المواجهة الأخيرة التي جمعت فريقهم بالنصر..

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آخر مباراة جمعت بين الزعيم والعالمي كانت في الأول من ديسمبر الماضي، ضمن الجولة الـ15 من دوري روشن السعودي، وفاز بها الأزرق بثلاثية نظيفة.

وفي إحدى هجمات الهلال، تقدم المغربي إلى وسط ملعب فريقه لقيادة هجمة، وهي اللقطة التي اعتبرها الكثيرون تقليلًا من العالمي، لذلك أطلقوا وسم "بونو محور".

يذكر أن الهلال بدأ كأس موسم الرياض بالفوز أمام إنتر ميامي الأمريكي 4-3، فيما هزم النصر الفريق الأمريكي 6-0، ليكفي العالمي التعادل في لقاء الليلة كي يحصد الكأس، بينما يتحتم على الزعيم الفوز لاقتناص اللقب.