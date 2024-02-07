"لم يعد لدينا أصنام" .. أسطورة البرازيل يهاجم نيمار بقسوة

نيمار يتعرض لهجوم برازيلي عنيف..

هاجم الأسطورة البرازيلية كافو، مواطنه نيمار دا سيلفا جونيور، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي؛ بسبب مسيرته مع عالم الساحرة المستديرة.

نيمار الذي انضم إلى الهلال في صيف 2023، قادمًا من فريق العاصمة الفرنسية باريس سان جيرمان، يتعافى حاليًا من إصابة "قطع في الرباط الصليبي"، والتي تعرض لها في شهر أكتوبر الماضي.

كافو أكد في تصريحات مع صحيفة "O Estado de de"، على أن البرازيليين كانوا يعلقون أمالًا كبيرة للغاية، على نجم نادي الهلال؛ لقيادة المنتخب الوطني إلى منصات التتويج.

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وأضاف أسطورة السامبا، مهاجمًا نيمار جونيور: "تيتمت البرازيل بين الأصنام"؛ في إشارة إلى إعطاء نجم الهلال والعديد من اللاعبين الآخرين، قيمة أكبر من حجمهم في المنتخب.

وتابع كافو: "لم يعد لدينا الآن أصنام.. هُناك نجوم شباب سيصنعون تاريخًا للمنتخب الوطني"، مركزًا على المهاجم إندريك، الذي سينضم إلى العملاق الإسباني ريال مدريد، في صيف 2024، قادمًا من الفريق المحلي بالميراس.

وتوقع اللاعب الفائز بكأس العالم 2002 مع السامبا، أن يكون إندريك "الأمل الأكبر" للبرازيل، في السنوات القادمة، نظرًا لما يتمتع به من إمكانيات رائعة، وقدرته على التطور، تحت قيادة الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد.

وشدد كافو، على أن إندريك سيجد العديد من اللاعبين الشباب الذين أصبحوا نجومًا كبارًا بالفعل، في منتخب البرازيل؛ مثل ثنائي ريال مدريد فينسيوس جونيور ورودريجو جويس.