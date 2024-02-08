فضح جيسوس أم لم يعلم بقراره؟ .. تصرف مثير من علي البليهي قبل ديربي الهلال والنصر

علي البليهي يثير الجدل في الشارع الرياضي السعودي مجددًا..

أثار النجم الدولي علي البليهي، قلب دفاع نادي الهلال، الجدل في الشارع الرياضي السعودي، قبل ديربي الرياض الكبير أمام النصر، مساء اليوم الخميس.

الهلال يواجه النصر، في التاسعة من مساء اليوم، على ملعب "المملكة أرينا" - معقل الزعيم الجديد -، في المباراة الأخيرة من بطولة كأس "موسم الرياض" الودية.

ونشر البليهي، صورة عبر حسابه الرسمي بتطبيق "سناب شات"، تشير إلى تواجده في مقر نادي الهلال، خلال الساعات الأولى من فجر اليوم؛ للدخول في معسكر إعدادي، استعدادًا للديربي.

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ويبدو أن المدافع الدولي السعودي، لم يكن يعرف بقرار البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني للزعيم الهلالي؛ بشأن إلغاء المعسكر الليلي، والاكتفاء بالتجمع ظهر اليوم؛ قبل مواجهة النصر.

وقام علي البليهي البالغ من العمر 34 سنة، بـ"حذف" الصورة من حسابه بـ"سناب شات"، في محاولة لتدارك الخطأ؛ إلا أن هذا لم يجعله ينجو من السخرية هو وناديه.

جماهير العالمي سخرت من تصرف البليهي، معتبرة أنه قرر أن يعسكر وحيدًا في مقر نادي الهلال، لأنه يعطي قيمة كبيرة للغريم النصراوي، عكس مدربه جيسوس، الذي قلل من المنافس.

المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، كان قد كشف عن كواليس حوار دار بين جورج جيسوس، والأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي النصر؛ حيث قال المدرب: "سنفوز على العالمي (3-0)".

جدير بالذكر أن الهلال، يحتاج إلى الفوز فقط على النصر؛ من أجل التتويج بلقب كأس "موسم الرياض"، بينما يلعب العالمي على احتمالين "الانتصار أو التعادل".