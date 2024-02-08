رغم أزمة التمثال .. الاتحاد الآسيوي يُحرج الهلال قبل مواجهة سباهان

رغم أزمة الاتحاد وسباهان إقامة لقاء الهلال على ملعب الأزمة

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عن اسم الملعب الذي سيستضيف مباراة الهلال أمام سباهان أصفهان الإيراني، ببطولة دوري أبطال آسيا.

ويحل الهلال ضيفًا على سباهان مساء يوم 15 فبراير الجاري، ضمن منافسات دور الـ16 ببطولة دوري أبطال آسيا 2022-2023.

وأشار الاتحاد الآسيوي عبر موقعه الرسمي، إلى أن مباراة الهلال وسباهان ستقام على ملعب نقش جهان في مدينة أصفهان، في تمام السابعة والنصف مساءً بتوقيت إيران.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وكان ملعب نقش جهان قد تسبب في أزمة كبيرة، في مباراة سباهان ضد الاتحاد، ضمن منافسات دور المجموعات، بسبب وجود تماثيل ترمز لإشارات سياسية، الأمر الذي دفع العميد لعدم خوض المباراة.

وقرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اعتبار نادي الاتحاد فائزًا بالمواجهة، بالإضافة إلى توقيع عقوبة على سباهان، مع إلزامه بإزالة أي شيء لا يتعلق بالرياضة من ملعب نقش جهان.