"في البلايستيشن فقط" .. تحدي ناري بين جورج جيسوس وكريستيانو رونالدو قبل لقاء الهلال والنصر

ماذا حدث بين رونالدو وجيسوس؟

كشف تركي آل الشيخ؛ رئيس هيئة الترفيه، عن الحوار الناري الذي جمع بين المدرب البرتغالي جورج جيسوس المدير الفني لفريق الهلال، ومواطنه النجم كريستيانو رونالدو قائد النصر، قبل المواجهة التي ستجمع بين الفريقين.

ويواجه الهلال نظيره النصر مساء الخميس، في ختام كأس موسم الرياض، لتحديد البطل، حيث يحتاج العالمي للتعادل فقط من أجل الحصول على الكأس، بينما لا يوجد سوى الفوز أمام الزعيم من أجل اقتناص اللقب.

وقال آل الشيخ عبر برنامج "أكشن مع وليد": "كأس موسم الرياض ودي وليس رسمي، ولكنني أعتبره مهم ولا يختلف عن الكؤوس الرسمية، لأن لقاءات الهلال والنصر محسوبة عند الجماهير".

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رئيس هيئة الترفيه واصل: "كنت أقول لجيسوس يجب أن تقدموا مباراة تليق باسم نادي الهلال على ملعبه، وهذه مباراة مهمة، وقال لي سنفوز بثلاثة أهداف ورد عليه رونالدو قائلًا في البلايستيشن ستفوزوا بثلاثة أهداف وليس في مباراة كرة القدم الحقيقية، كان لقاء ودي وأتمنى أن نحسن النية".

واختتم تركي آل الشيخ تصريحاته قائلًا: "أكثر من 20 قناة عربية وإقليمية ستنقل المباراة، وستشاهده أكثر من 100 دولة حول العالم".