أخبار الهلال اليوم | عموري يعلن خبرًا حزينًا لعشاقه، وخالد الشنيف يزف البشرى للهلاليين

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم 10 ديسمبر 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 10 ديسمبر 2024.

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الهلال سيُشارك في مونديال الأندية

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الهلال سيُمثل السعودية في مونديال الأندية

نجم الوسط السعودي يلعب معارًا مع الشباب

"عبدالعزيز" يشارك في بطولة مهد القارات خلال الفترة الحالية والتي يشارك بها أشبال مانشستر سيتي كذلك..

مانويل نافارو يتحدث عن جدل ديربي الشباب والهلال..

موسم وحيد مع الاتحاد تعرض خلاله المعيوف للكثير من الانتقادات نظرًا لتراجع مستواه بشكل كبير..

GOAL

الهلال دائمًا ما يواجه تشكيكات في انتصاراته وبطولاته وجوائز نجومه..

والدة نيمار لا تنسى من له الفضل في اكتشاف ابنها..

ثنائي الهلال يفاجئ الجماهير..

"كمّل لعب على الدانسفلور في ساوندستورم 24

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الإصابات حرمت الجمهور من الاستمتاع بأحد أكبر المواهب العربية والإماراتية..

سلسلة جديدة أطلقها جول النسخة العربية حول أبرز النساء في عالم كرة القدم