أخبار الهلال اليوم | عموري يعلن خبرًا حزينًا لعشاقه، وخالد الشنيف يزف البشرى للهلاليين

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 10 ديسمبر 2024.
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سبب غريب يحرم الهلال من عقد رعاية ضخم جدًا في كأس العالم للأندية
الهلال سيُشارك في مونديال الأندية
"اسمان كبيران" .. خالد الشنيف يزف البشرى لجمهور الهلال بشأن كأس العالم للأندية 2025
الهلال سيُمثل السعودية في مونديال الأندية
أصاب الهلاليين بالحسرة! .. مصعب الجوير يُحقق إنجازًا فريدًا في دوري روشن السعودي
نجم الوسط السعودي يلعب معارًا مع الشباب
فيديو | "يحمل ملامح من أبيه" .. هدف "عبدالعزيز" نجل ياسر القحطاني مع أكاديمية مهد يحصد تفاعلًا كبيرًا
"عبدالعزيز" يشارك في بطولة مهد القارات خلال الفترة الحالية والتي يشارك بها أشبال مانشستر سيتي كذلك..
مكذبًا مسؤول الشباب .. رئيس لجنة الحكام يكشف كواليس طرد نادر الشراري أمام الهلال
مانويل نافارو يتحدث عن جدل ديربي الشباب والهلال..
عبدالله المعيوف يعترف: قصرت في فترتي مع الاتحاد وتمثيل الأهلي فخر
موسم وحيد مع الاتحاد تعرض خلاله المعيوف للكثير من الانتقادات نظرًا لتراجع مستواه بشكل كبير..
"قرار مخجل يكمل عمل رينارد!" .. غضب كبير في الخليج وتلميحات بـ"مجاملة" الهلال ونجومه
الهلال دائمًا ما يواجه تشكيكات في انتصاراته وبطولاته وجوائز نجومه..
"السماء تحتفل بك!" .. والدة نيمار تنعي الأب الروحي لنجم الهلال: شكرًا لله الذي وضعك في طريقنا
والدة نيمار لا تنسى من له الفضل في اكتشاف ابنها..
فيديو | عملا موظفين خدمة عملاء .. ياسين بونو وكوليبالي يخوضان تجربة جديدة ويفاجئان الجماهير بالهدايا
ثنائي الهلال يفاجئ الجماهير..
"كمّل لعب على الدانسفلور في ساوندستورم 24
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"عانيت نفسيًا بسبب الهلال وحلمي لم يتحقق!" .. عموري يعلن خبرًا حزينًا لعشاقه
الإصابات حرمت الجمهور من الاستمتاع بأحد أكبر المواهب العربية والإماراتية..
نساء في كرة القدم | منال سامر .. المراسلة السعودية التي كسرت حدود المألوف وتنتظر وليد الفراج لتحقيق أمنيتها!
سلسلة جديدة أطلقها جول النسخة العربية حول أبرز النساء في عالم كرة القدم