عبدالله المعيوف يعترف: قصرت في فترتي مع الاتحاد وتمثيل الأهلي فخر

موسم وحيد مع الاتحاد تعرض خلاله المعيوف للكثير من الانتقادات نظرًا لتراجع مستواه بشكل كبير..

تحدث عبدالله المعيوف؛ حارس مرمى الشباب الحالي، عن فترته السابقة مع نادي الاتحاد، معترفًا بالتقصير، واصفًا إياها بـ"كبوة الجواد".

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المعيوف كان قد انتقل للعميد في الميركاتو الصيفي 2023 بعدما تعاقد الهلال مع الحارس المغربي ياسين بونو، لكن في صيف 2024 رحل عن النمور، لتمثيل الشباب بعدما تعاقد النادي الجداوي مع الصربي بريدراج رايكوفتيش.

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وخلال فترة ارتداء قميص الاتحاد، شارك صاحب الـ37 في 27 مباراة، استقبل خلالها 44 هدفًا وخرج بشباك نظيفة من ست مباريات فقط.

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وعن تلك الفترة قال المعيوف عبر بودكاست "مساحة": "فترة ومرت بالعكس أشكر جمهور الاتحاد وكيانه، الله يعطي الجميع العافية، ربما قصرت في فترة من فترتي مع الاتحاد، لكن الأكيد أن الإنسان يريد تقديم كل شيء، الحمد لله، هذا ما يسمونه كبوة جواد".

وكذلك تحدث حارس الليوث الحالي عن فترته مع نادي الأهلي الذي قضى به تسعة مواسم بعدما انضم له من الهلال في صيف 2007: "فترتي مع الأهلي كانت جميلة كلها، فخور بلعبي للأهلي في فترة من الفترات، ولولاه ما رجعت للهلال، في الأهلي برزت ومن ثم عدت للهلال، وبالعكس أنا وجمهور الأهلي أحبة طوال الوقت".

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بقميص الراقي، خاض المعيوف 131 مباراة، استقبلت شباكه خلالها 148 هدفًا، فيما حافظ على نظافتها بـ39 لقاء.