"عانيت نفسيًا بسبب الهلال وحلمي لم يتحقق!" .. عموري يعلن خبرًا حزينًا لعشاقه

الإصابات حرمت الجمهور من الاستمتاع بأحد أكبر المواهب العربية والإماراتية..

تحدث الساحر الإماراتي عمر عبدالرحمن "عموري"، عن مسيرته "القصيرة" مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، والتي استمرت لمدة موسم رياضي واحد فقط.

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عموري انضم إلى الهلال في أغسطس 2018؛ حيث لعب 6 مباريات رسمية فقط، سجل خلالها هدفًا وصنع آخر، وذلك بسبب إصابته بـ"قطع في الرباط الصليبي"؛ ليرحل في صيف العام التالي مباشرة.

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ورغم رغبة الجماهير في إعطاء فرصة جديدة للاعب، بعد شفائه من "الصليبي"؛ إلا أن رئيس الزعيم الهلالي فهد بن نافل، تمسك وقتها برحيل الساحر الإماراتي؛ بحجة عدم قدرته على تقديم الإضافة الفنية للفريق، لتأثره بالإصابات.

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وعن ذلك يقول عموري في تصريحات مع بودكاست "طابة": "إصابتي بـ(الصليبي) مع الهلال؛ أثرت عليّ بشكل كبير، من الناحية النفسية".

وشدد عمر عبدالرحمن على أنه كان يتمنى أن لا يصاب، خلال فترة تواجده في صفوف العملاق السعودي؛ من أجل رد الجميل إلى جماهير الفريق الأزرق، التي استقبلته بشكلٍ تاريخي، بعد التعاقد معه في صيف 2018.

وأضاف: "كان حلم بالنسبة لي، البقاء في صفوف الفريق الهلالي؛ وتحقيق النجاحات والتتويج بالألقاب والبطولات معه".

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وكشف الساحر الإماراتي عن أنه تلقى العديد من العروض "الأعلى ماليًا"، في صيف عام 2018؛ إلا أنه رفضهم جميعًا، لرغبته الكبيرة في الانتقال إلى الهلال وقتها؛ في أشارة ربما إلى رغبة النصر السعودي، في التعاقد معه.

وأشار عموري إلى أنه ولد في العاصمة السعودية الرياض من الأساس، وتأسس في "الفئات السنية" لنادي الهلال؛ ولكن الله لم يكتب له التوفيق وقتها، ليغادر إلى الإمارات العربية المتحدة، بصحبة والده.

وفي النهاية.. أكد عمر عبدالرحمن "عموري" أنه يرغب في العودة إلى الملاعب مجددًا؛ لكن.. حالة ركبته بعد إصابته بـ"الرباط الصليبي" 3 مرات، خلال مسيرته الكروية، لا تسمح له بذلك أبدًا؛ قائلًا: "ربما أعلن اعتزالي قريبًا".

جدير بالذكر أن عموري البالغ من العمر 33 سنة، لا يرتبط بعقد مع أي فريق، منذ الرحيل عن صفوف نادي الوصل الإماراتي، في فبراير من عام 2024.