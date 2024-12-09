"قرار مخجل يكمل عمل هيرفي رينارد!" .. غضب كبير في الخليج وتلميحات بـ"مجاملة" الهلال ونجومه

الهلال دائمًا ما يواجه تشكيكات في انتصاراته وبطولاته وجوائز نجومه..

يبدو أن حالة من الغضب قد اجتاحت نادي الخليج السعودي ومسؤوليه، مساء اليوم الإثنين؛ بسبب أحد نجوم عملاق الرياض الهلال.

نجم الهلال المقصود هُنا؛ هو متوسط الميدان الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، الذي اختارته رابطة دوري روشن السعودي للمحترفين؛ كـ"أفضل لاعب" في شهر نوفمبر 2024.

واعتبر قاسم آل مسكين، المنسق الإعلامي لفريق كرة القدم بنادي الخليج، أن سافيتش لا يستحق الحصول على "أفضل لاعب" في شهر نوفمبر، وأن مهاجم فريقه عبدالله آل سالم؛ هو الأحق بهذه الجائزة.

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آل مسكين كتب عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الجمعة: "رابطة دوري روشن تكمل عمل الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني للمنتخب الوطني، وتتجاهل آل سالم الذي سجل 6 أهداف، خلال شهر نوفمبر"؛ في أشارة إلى استبعاد اللاعب من قائمة الأخضر أيضًا، في بطولة كأس الخليج للمنتخبات، على الرغم من تألقه.

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وأضاف: "تجاهل آل سالم؛ يضع الكثير من الشكوك حول اختيارات فريق عمل رابطة دوري روشن"، معتبرًا أنه من "المخجل" أن تضيّع جهود لاعب، قدّم الكثير مع نادي الخليج طيلة شهر نوفمبر، حتى يُكافئ سافيتش الذي ساهم في 4 أهداف فقط، بدلًا منه؛ على حد قوله.

جدير بالذكر أن عبدالله آل سالم البالغ من العمر 31 سنة، والذي انضم إلى الخليج في صيف 2023، قادمًا من نادي الاتفاق السعودي؛ سجل 7 أهداف في مسابقة دوري روشن للمحترفين 2024-2025، بعد مرور 13 جولة - حتى الآن -.