سبب غريب يحرم الهلال من عقد رعاية ضخم جدًا في كأس العالم للأندية

الهلال سيُشارك في مونديال الأندية

كشف الصحفي مقبل بن جديع عن ضياع عقد رعاية ضخم جدًا من الهلال خلال تواجده في كأس العالم للأندية 2025، وذلك لسبب غريب جدًا.

الهلال تأهل للمشاركة في النسخة الأولى من مونديال الأندية بنظامه الجديد الموسع بعد فوزه بلقب دوري أبطال آسيا 2021، وقد وقع في المجموعة الثامنة التي تضم بجانبه ريال مدريد وباتشوكا وريد بول سالزبورج.

بن جديع أوضح خلال تواجده في حلقة الأمس من برنامج "دورينا غير" أن عدة أندية تتهافت على رعاية الهلال بمبالغ ضخمة خلال مشاركته في مونديال الأندية، مشيرًا إلى أن جهة محددة مستعد لدفع مبلغ كبير جدًا مقابل الحصول على حق رعاية الفريق.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وكشف بن جديع أن ازدحام قميص الهلال بالرعاة يجعل من المستحيل تواجد راعٍ جديد له في مونديال الأندية، مشيرًا إلى أن هذا سبب عدم تقديم تلك الجهة عرضها الكبير للنادي، وموضحًا أن المبلغ رغم ضخامته لكنه لا يستحق أن يُقدم الزعيم على خطوة فسخ عقد أحد رعاته الدائمين لمجرد إضافة راعٍ جديد لمدة قصيرة.

يُشار إلى أن كأس العالم للأندية 2025 سيُقام في أمريكا خلال الفترة من 14 يونيو حتى 13 يوليو.