أصاب الهلاليين بالحسرة! .. مصعب الجوير يُحقق إنجازًا فريدًا في دوري روشن السعودي

نجم الوسط السعودي يلعب معارًا مع الشباب

حقق مصعب الجوير نجم وسط الشباب المعار له من الهلال إنجازًا فريدًا في دوري روشن السعودي، وهو الإنجاز الذي أصاب الهلاليين بالحسرة وشيء من الندم على التفريط به ولو بالإعارة.

اشترك الآن على شاهد للاستمتاع بأبرز مباريات دوري روشن السعودي

الجوير كان قد أمضى النصف الثاني من الموسم الماضي معارًا مع الشباب، ورغم تألقه واقتناع المدرب جورج جيسوس بإعادته للفريق، إلا أن سعي الهلال لضم متعب الحربي دفعه للاستجابة لطلب الشباب بتجديد إعارة اللاعب الشاب لموسم جديد للحفاظ على العلاقات الجيدة بين الناديين.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

صاحب الـ21 عامًا يعيش موسمًا مذهلًا مع الليوث، إذ سجل 3 أهداف وصنع 5 خلال 13 مباراة في دوري روشن، وذلك في الوقت الذي يُعاني به الهلال من غياب عدد من لاعبيه للإصابة وهو ما أثر سلبًا على أدائه ونتائجه مؤخرًا.

GOAL

الجوير استطاع تحقيق إنجاز فريد في دوري روشن وهو السيطرة على جائزة أفضل لاعب واعد منذ بداية الموسم حتى نهاية نوفمبر، حيث أعلن حساب دوري روشن في وقت متأخر من مساء أمس فوزه بجائزة أفضل لاعب واعد لشهر نوفمبر، وذلك بعدما كان قد حصد نفس الجائزة لشهري سبتمبر وأكتوبر.

من الملعب إلى الدانسفلور! نشوفكم في ساوندستورم 24!

اشتر تذكرتك الآن، واحصل على خصم 15% مُستخدمًا كود الخصم GOALSS24

يُشار إلى أن سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش نجم الهلال تُوج بجائزة أفضل لاعب في نوفمبر، فيما حقق لوران بلان المدير الفني للاتحاد جائزة أفضل مدرب، وفاز كوين كاستيلس، حارس مرمى القادسية، بجائزة أفضل حارس مرمى.