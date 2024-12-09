"السماء تحتفل بك!" .. والدة نيمار تنعي الأب الروحي لنجم الهلال: شكرًا لله الذي وضعك في طريقنا

والدة نيمار لا تنسى من له الفضل في اكتشاف ابنها..

بكلماتٍ حزينة.. كتبت نادين جونسالفيس، والدة النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، رسالة وداع للمسؤول عن "اكتشاف" نجلها.

بيتينيو فارق الحياة أول أمس؛ حيث كان هو المدرب المسؤول عن "اكتشاف" موهبة نيمار الكروية، ويعود له الفضل في ظهور اللاعب بصفوف العملاق البرازيلي سانتوس، والذي كان بداية انطلاقته نحو النجومية في عالم الساحرة المستديرة.

ونشرت والدة نيمار عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، صورة تجمع نجلها عندما كان طفلًا وبيتينيو؛ معلقة عليها: "أشكر الله على وضعك في طريقنا.. ليس فقط لأنك كنت تؤمن بكرة القدم التي يلعبها ابني؛ ولكن لأنك كنت أبًا وصديقًا".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضافت نادين في حديثها عن "مكتشف" نجلها: "كنت الشخص الذي كنا نبكي ونضحك معه كثيرًا.. شكرًا لك على كلماتك وصلواتك من أجلي ومن أجل عائلتي، شكرًا لإيمانك بنا، شكرًا على كل شيء".

وتابعت والدة نيمار دا سيلفا جونيور، في رسالة وداع بيتينيو: "أعلم أن الله رحب بك بأذرع مفتوحة، وأن السماء تحتفل بك.. كل ما تبقى هُنا هي الذكريات، التي ستجعلنا نتذكرك بحنين".

وكان نيمار يعتبر بيتينيو كـ"أب روحي" بالنسبة له؛ حيث أعرب عن حزنه الكبير بعد وفاته، ناشرًا رسالة نعي، أكد فيها على أنه سيظل ممتنًا لهذا الشخص طوال حياته.

جدير بالذكر أن نيمار بدأ مسيرته الكروية في صفوف سانتوس، قبل الانتقال إلى العملاق الإسباني برشلونة في 2013، والذي مثّله لمدة 4 سنوات؛ قبل الانتقال إلى فريق العاصمة الفرنسية باريس سان جيرمان الفرنسي، ثم الهلال صيف عام 2023.