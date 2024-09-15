أخبار الهلال اليوم | تقييم جورج جيسوس للميركاتو، ومفاجأة مباراة اعتزال محمد الشلهوب

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم 15 سبتمبر 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 15 سبتمبر 2024.

اشترك الآن على شاهد للاستمتاع بأبرز مباريات دوري روشن السعودي

تعرف على الرسالة التي وجهها نيمار إلى نجوم ريال مدريد

الموضوع يُستكمل بالأسفل

أمام حالة الفهد الأسمر؛ لا للتعصب الكروي..

نجم الهلال الأسبق يتأهب لمهرجان اعتزاله بعد أربع سنوات من تعليق حذائه..

تعرف على موعد مباراة الريان والهلال في الجولة الأولى من دوري أبطال آسيا 2024-2025 للنخبة والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

المدرب الفرنسي يتحدث عن قوة الهلال

تعرف على رأي جيسوس في صفقات الهلال الجديدة

تعرف على جدول مباريات الهلال في دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة...

نقاط فنية مهمة في مواجهة الهلال ضد الرياض بدوري روشن

تعرف على جدول ترتيب دوري روشن السعودي 2024-2025....

تعرف على جدول مباريات دوري روشن السعودي 2024-2025 على مدار الموسم، وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟ وترتيب الدوري السعودي..

هل كان ثنائي الهلال يستحق الطرد؟