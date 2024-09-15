"أن تأتي متأخرًا خيرًا من ألا تأتي أبدًا" .. الأهلي يشرف كبار السعودية بلفتة خاصة تجاه فهد المولد

أمام حالة الفهد الأسمر؛ لا للتعصب الكروي..

في وقت سيطر به التعصب الكروي على الوسط الرياضي السعودي، خرج الأهلي لينفي ذلك بطريقة عملية، قائمًا بلفتة خاصة تجاه فهد المولد؛ نجم جاره الاتحاد الأسبق ولاعب الشباب الحالي.

الفهد الأسمر يرقد حاليًا بأحد مستشفيات مدينة دبي الإماراتية، على إثر سقوطه من شرفة منزله في 12 من سبتمبر الجاري، في حادث لم يكشف عن ملابساته بعد، في ظل سريان التحقيقات حاليًا.

وبينما لم يتفاعل ناديا الهلال والنصر مع الحادث المأساوي لأحد نجوم المنتخب السعودي رغم مرور عدة أيام عن الكشف عن الحادث، كان للأهلي رأيًا آخر، شرف به الأندية الكبرى في السعودية، قاطعًا حالة الصمت التي سيطرت عليها..

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الراقي وعبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي "تويتر"، قام بنشر تغريدة متمنيًا للمولد الشفاء العاجل، مع تعليق: "قلوبنا معك".

تلك اللفتة حازت على إشادة كبرى من الجماهير، خاصةً الجماهير الاتحادية، إذ كتب أحدهم: "بادرة ما هي غريبة من هذا النادي الراقي الملكي الكبير جدًا"، فيما علق آخر: "نادي كبير وملكي مو جديد عليكم يا ملوك".

بينما أسقط ثالث على الهلال والنصر، بتعليق: "أن تأتي متأخرًا خير من ألا تصل، شكرًا يا جار".

يذكر أنه بحسب التقارير يعاني المولد من نزيف داخلي، بجانب عدة كسور في الجمجمة والجسد، على إثر سقوطه من الطابق الثاني.

وتعرض فهد للحادث بعدما ذهب لرحلة قصيرة في دبي عقب انتهاء مشاركته مع المنتخب السعودي أمام إندونيسيا والصين، ضمن الجولتين الأولى والثانية من الدور الثالث بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.