"عوضنا الراحلين" .. جورج جيسوس يكشف عن رأيه في صفقات الهلال!

تعرف على رأي جيسوس في صفقات الهلال الجديدة

كشف المدرب البرتغالي جورج جيسوس المدير الفني لفريق نادي الهلال، عن رأيه في الصفقات التي أبرمها الهلال خلال فترة الانتقالات الصيفية 2024.

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ونجح الهلال في التعاقد مع البرتغالي جواو كانسيلو، والبرازيلي ماركوس ليوناردو، بجانب الثنائي المحلي خالد الغنام ومتعب الحربي.

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وقال جيسوس خلال المؤتمر الصحفي بعد مواجهة الرياض: "أشعر بالرضا بشأن الصفقات التي تمت للفريق خلال الفترة الماضية".

وأوضح: "خصائص الثنائي جواو كانسيلو ومالكوم تختلف عن سعود عبد الحميد وميشايل، ولا أجد نقص في الفريق من ناحية السرعات والنسق العالي، والدليل أننا سجلنا 3 أهداف بالشوط الثاني".

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وأكد جيسوس على أن فريقه واجه صعوبة في مواجهة الرياض لأنه منظم دفاعيًا، مُشيرًا إلى أن فريقه كان يُسير المباراة كما يُريد وبعد ضغط خلال الشوط الثاني نجحوا في تسجيل 3 أهداف.

وتحدث المدرب البرتغالي عن رغبته في العودة للعب على ملعب المملكة أرينا حيث قال: "نتطلع للعودة إلى ملعبنا، لأنه بمثابة منزلنا والجماهير تكون محيطة بنا".