"كنت أظن أن سالم الدوسري سيكون مُتعبًا" .. مدرب الرياض يكشف أسباب هزيمته من الهلال!

المدرب الفرنسي يتحدث عن قوة الهلال

تحدث الفرنسي صبري لموشي مدرب فريق الرياض، عن أسباب هزيمة فريقه أمام الهلال، في المباراة التي جمعت بينهما بالجولة الثالثة ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

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وكان الرياض قد أنهى الشوط الأول بالتعادل السلبي أمام الهلال، قبل أن ينجح الزعيم بالشوط الثاني في تسجيل 3 أهداف ليظفر بنقاط المباراة كاملة.

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وقال لموشي خلال تصريحات بالمؤتمر الصحفي: "كنا نواجه الفريق الأفضل في آسيا وليس في السعودية فقط، ولكننا قدمنا أداء جيد وفخور به وبما قدمه اللاعبين".

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وواصل: "كنت أظن أن سالم الدوسري سيكون مُتعبًا، بعد عودته من المشاركة مع منتخب بلاده منذ أيام، ولكن ظهر بشكل لافت اليوم وتألق أمامنا".

وأنهى مدرب الرياض حديثه قائلًا: "مباراتنا المقبلة ستكون مختلفة تمامًا عن مواجهة الهلال، وسنركز أكثر على كيفية الفوز على الفرق التي في مستوانا".