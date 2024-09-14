هل كان ثنائي الهلال يستحق الطرد؟

هل تغاضى الحكم عن طرد مستحق لثنائي الهلال؟ .. هكذا سادت حالة من الجدل، حول لقطات جدلية شهدتها مباراة الفريق أمام مضيفه الرياض، المقامة على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية، ضمن الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي.

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الهلال دخل مباراة الرياض بالعلامة الكاملة، بعد فوزه على الأخدود (3-0)، وضمك (3-2)، في أولى جولتين من الموسم الجديد، فيما دخل أصحاب الأرض، بـ4 نقاط، بعد التعادل مع الوحدة (3-3)، والفوز على الخلود (3-1).

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وشهد الشوط الأول، قيام مدافع الهلال علي البليهي، بدفع محمد آل عقل، دون كرة، فيما تدخل زميله السنغالي خاليدو كوليبالي على ساق العراقي إبراهيم بايش بتهور.

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الحكم المجري نافاس بوجنار، قرر توجيه بطاقة صفراء إلى كوليبالي في الدقيقة 24، فيما تغاضى عن إشهار أي بطاقة للمدافع علي البليهي، وهو الأمر الذي لاقى حالة من الجدل، حول مدى قانونية قرار الحكم.

ارتباط البليهي وكوليبالي بمخالفات تثير المطالبات بإشهار بطاقة حمراء، تعيد إلى الأذهان، طرد الثنائي في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، أمام النصر، في ختام الموسم الماضي، والذي شهد تتويج الهلال بأغلى الكؤوس بعد الفوز على النصر بركلات الترجيح.