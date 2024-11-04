أخبار الهلال اليوم | لودي يحسم موقفه من الرحيل في يناير، وجيسوس يعترف بالثغرة

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم 4 نوفمبر 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 4 نوفمبر 2024.

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قبل مواجهة الهلال والاتحاد في كأس الملك..

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أضاعوك وأي فتى أضاعوا!

ليس النصر فقط من يعيش في تلك الأزمة..

المدرب الجنوب إفريقي يُواجه الفريق السعودي مساء اليوم

الدعيع: هذا الملعب كان ملك الهلال مسبقًا..

بعد تعادل النصر والهلال في ديربي الرياض..

بعد تلقيه عروضًا تركية وبرازيلية..

GOAL

تعرف على جدول مباريات اليوم الإثنين 4 نوفمبر 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية..

لماذا طالب سعود الصرامي إدارة النصر بالاعتذار إلى رئيس الهلال؟

ماذا فعل لاعب الهلال؟

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة الهلال واستقلال طهران في الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 وكيفية المشاهدة عبر الإنترنت

تصريح أثار الجدل في السوشيال ميديا

بعد التشكيك في نظامية مشاركة نيمار أمام العين الإماراتي..

صديقات ثنائي الهلال والنصر يلفت أنظار صحف العالم، ويفتح الباب أمام أسرار شخصية جورجينا..

البرازيلي يشارك سانتوس أفراحه..