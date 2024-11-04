"جيبك مخروم" .. الدعيع يذكر محمد نور بشعرة ياسر وكلاسيكو الهلال والاتحاد يشعل صراعًا كوميديًا!

قبل مواجهة الهلال والاتحاد في كأس الملك..

لا يزال كل متابع للكرة السعودية، يتذكر واقعة "شعرة ياسر"، في ختام دوري 2008، بالعودة إلى مواجهة الكلاسيكو التي سجل فيها ياسر القحطاني هدفًا قاد الهلال لانتزاع لقب الدوري من الاتحاد في الجولة الأخيرة.

واستعاد محمد الدعيع، أسطورة الهلال، ذكريات تلك المباراة، بعدما أسفرت قرعة كأس خادم الحرمين الشريفين، عن مواجهة جديدة بين الهلال والاتحاد على ملعب المملكة أرينا، في 7 يناير المُقبل، في الدور ربع النهائي من الكأس.

وتحدث الدعيع، عبر برنامج "دورينا غير"، عن لقطته مع محمد نور، قبل مواجهة 2008، قائلًا "قبل البداية، أخبرني نور بأن المباراة في جيبه، وفزنا عليهم بشعرة ياسر، وبعد المباراة قلت لنور (في جيبك شيء مخروم؟)".

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وأكد الدعيع أن فوز الهلال أمام الاتحاد في كأس الملك، مضمون، رغم تبقي شهرين على المواجهة، مضيفًا أن الزعيم سيحقق الفوز التاسع على التوالي أمام العميد، وأنه وضع المباراة في جيبه من الآن، ولا يعتقد أن يستطيع اي فريق الفوز على الهلال على أرضه وبين جمهوره، كونه يتمتع بمنظومة متكاملة إداريًا وفنيًا وطبيًا".

في المقابل، رد محمد نور، أسطورة الاتحاد، على رسالة الدعيع، قائلًا "من حقك أن تحلم، فالأحلام للكبير والصغير، ولكن الهلال غاب عن (روبن) نيفيش فقط، وشاهدنا مستواه أمام النصر، مدرب الهلال لا يلعب سوى بـ11 لاعبًا فقط".