بعد جدل مواجهة العين .. جيسوس يحسم موقف نيمار من مباراة الاستقلال ويعترف بـ"ثغرة" الهلال

بعد التشكيك في نظامية مشاركة نيمار أمام العين الإماراتي..

كشف البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني لفريق الكرة بنادي الهلال، عن موقف النجم البرازيلي نيمار جونيور، من مواجهة الاستقلال الإيراني، المقررة غدًا، في الجولة الرابعة من مجموعة الغرب، في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.

ويستعد الهلال لاستضافة الاستقلال، على ملعب المملكة أرينا، حيث يواجه المدير الفني الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني الذي يقود الفريق الإيراني مؤخرًا، في إطار مساعي كتيبة جورج جيسوس للحفاظ على العلامة الكاملة في البطولة الآسيوية.

وذكر جيسوس، خلال المؤتمر الصحفي قبل المباراة، إن نيمار سيكون ضمن القائمة التي تدخل معسكر اللقاء، إذا سارت الأمور كما هي، ملمحًا بأن البرازيلي سيكون - بنسبة كبيرة - على مقاعد البدلاء في لقاء الاستقلال.

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وأثارت مشاركة نيمار جونيور في مباراة الهلال ضد العين الإماراتي، في الجولة الثالثة، جدلًا واسعًا حول مدى نظامية مشاركة البرازيلي، ومدى تعارضها مع اللوائح الآسيوية، فيما نقلت تقارير إعلامية، تأكيدات من مسؤولي الهلال والاتحاد السعودي، بأن نيمار يحق له قانونًا اللعب في دوري النخبة، رغم استبعاده من قائمة الفريق للمسابقات المحلية.

في المقابل، كشف جيسوس عن أزمة يعاني منها الهلال في الفترة الماضية، ووضحت جلية في أول 30 دقيقة في مباراة النصر، الجمعة الماضية، مؤكدًا أن الفريق يواجه صعوبة في الضغط الأمامي في بعض المباريات، فيما يمتلك الأزرق مجموعة من اللاعبين الجيدين الذين يستطيعون الربط بين الوسط والهجوم.

ونوه جيسوس بأنه يقوم بالاسترجاع بين لاعبي الفريق، الذي يدخل يومه الثالث منذ ديربي النصر، مضيفًا أن الاستقلال فريق قوي جدًا ويسعى للتأهل، وكذلك مدربه سبق وأن درّب في السعودية - مع الأهلي وأبها -، مضيفًا "سنقوم ببعض التغييرات على مستوى اللاعبين في مباراة الغد، والحسم سيكون بعد نهاية التدريبات.

ويتصدر الهلال جدول مجموعة الغرب، برصيد 9 نقاط من 3 مباريات، بفارق الأهداف عن الأهلي الوصيف، بينما يأتي الاستقلال الإيراني في المركز السادس، برصيد 3 نقاط.