من "منبوذ" إلى أحد أعمدة الهلال .. رينان لودي يحسم موقفه من عروض الرحيل في الشتوية

بعد تلقيه عروضًا تركية وبرازيلية..

قرر البرازيلي رينان لودي، الظهير الأيسر لفريق الكرة بنادي الهلال، حسم موقفه إزاء العروض المُقدمة لمغادرة قلعة المملكة أرينا، في موسم الميركاتو الشتوية المُقبل.

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رينان لودي الذي كان مطلب جماهير الهلال الأول، للاستغناء عنه في الانتقالات الصيفية، بسبب ضعف مستواه، استطاع أن يثبت جدارته بكونه أحد الأعمدة الأساسية في كتيبة البرتغالي جورج جيسوس، بعد حقق طفرة في مستوياته مع الأزرق، ليس على المستوى الدفاعي فقط، وإنما هجوميًا أيضًا، حيث أحرز هدفين في دوري روشن والنخبة الآسيوية، فضلًا عن صناعة 4 تمريرات حاسمة.

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وذكر باولو ميراندا، وكيل أعمال رينان لودي، عبر صحيفة "الرياضية"، أن رينان لودي يطمح في البقاء مع الهلال حتى العام المُقبل، نافيًا توجه اللاعب نحو الرحيل، خاصة بعد خروج تقارير تؤكد تلقيه عروض من جلطة سراي التركي وساو باولو البرازيلي خلال الأسبوع الماضي.

وتابع وكيله "لا نتحدث مع أي نادٍ في الوقت الحالي، لودي يركز فقط على أدائه ومبارياته مع الهلال، وسبق أن رفض عدة عروض في الميركاتو الصيفي الماضي، من أندية مثل أيندهوفن وجلطة سراي وساو باولو".

GOAL

وانتقل رينان لودي (26 عامًا) إلى الهلال، قادمًا من مارسيليا الفرنسي، في يناير الماضي، وبعقد يستمر حتى صيف 2027، فيما توج البرازيلي بالعديد من الألقاب، بين دوري روشن السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين، فضلًا عن لقبين في كأس الدرعية للسوبر السعودي.