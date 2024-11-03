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Al Hilal v Al Shorta: AFC Champions League EliteGetty Images Sport
أحمد جمال

جدول مباريات اليوم الإثنين 4 نوفمبر 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين

دوري أبطال آسيا النخبةالقنوات الناقلةالهلال v الاستقلالالدوري الإنجليزي الممتازالدوري الإسباني – لا ليجاالدوري الإيطاليالهلالالاستقلالالأهلي v الشرطةالأهليالشرطة

تعرف على جدول مباريات اليوم الإثنين 4 نوفمبر 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه مباريات قوية في المسابقات المختلفة، في كبرى البطولات الأوروبية.

ونسرد لكم مباريات اليوم الإثنين 4 نوفمبر 2024 حيث نتابع الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا للنخبة، بالاضافة إلى البطولات الأوروبية الكبرى، الدوري الإنجليزي ،الإسباني والإيطالي.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الإثنين 4 نوفمبر 2024 والقنوات الناقلة.

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كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الإثنين 4 نوفمبر 2024؟

إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدة مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال الاشتراك في تطبيق TOD TV وذلك على مستوى دوري أبطال آسيا، الدوري الإنجليزي والإسباني والإيطالي.

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جدول مباريات اليوم الإثنين 4 نوفمبر 2024 "04-11-2024"

دوري أبطال آسيا للنخبة - الجولة الرابعة

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
الوصل - السد17:00 السعودية، 18:00 الإماراتbeIN AFCعصام الشوالي
SSC 1 HDعبد العزيز السبر
أبو ظبي الرياضية آسيا 1محمد الشامسي
الكأس 9أحمد الطيب
برسبوليس - الغرافة19:00 السعودية، 20:00 الإماراتbeIN AFC 1حسن العيدروس
SSC Extra 2 HDفهد الدريبي
الكأس 9خليل البلوشي
الأهلي - الشرطة19:00 السعودية، 20:00 الإماراتbeIN AFC 2علي سعيد الكعبي
SSC Extra 1 HDعيسى الحربين
حاتم بطيشة
أبو ظبي الرياضية آسيا 2أحمد الحامد
الكأس 10سمير اليعقوبي
الهلال - استقلال طهران21:00 السعودية، 22:00 الإماراتbeIN AFCعبد الله الغامدي
SSC 1 HDمشاري القرني
محمد حسين
الكأس 9خالد الحدي

الدوري الإنجليزي - الجولة العاشرة

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
فولهام - برينتفورد22:00 مصر، 23:00 السعوديةbeIN Sports 1جواد بدة

الدوري الإسباني - الجولة الثانية عشرة

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
سيلتا فيجو - خيتافي22:00 مصر، 23:00 السعوديةbeIN Sports 3محمد بركات

دوري يلو السعودي - الجولة 9

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
الجندل - الطائي15:30 السعودية، 14:30 مصرالسعودية الرياضية 1عبد العزيز الزيد
الحزم - الزلفي18:00 السعودية، 17:00 مصرالسعودية الرياضية 3سلطان الحربي
جدة - العدالة18:25 السعودية، 17:25 مصرالسعودية الرياضية 1أحمد المنتشري

الدوري الإيطالي - الجولة 11

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
بارما - جنوى19:30 مصر، 20:30 السعوديةAD Sports Premium 1عبد الله المعمري
لاتسيو - كالياري21:45 مصر، 22:45 السعوديةAD Sports Premium 1حازم عبد السلام

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