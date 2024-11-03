"شعار الأربعة الكبار انتهى والأندية تدار بأغنية فيروز" .. سعود الصرامي يطالب النصر بالاعتذار إلى فهد بن نافل!

لماذا طالب سعود الصرامي إدارة النصر بالاعتذار إلى رئيس الهلال؟

أكد الإعلامي الرياضي سعود الصرامي، أن شعار الأندية الأربعة الكبار، في السعودية، قد انتهى، مضيفًا أن الهلال قد اكتسح الجميع وقد سلسلة من اللاهزيمة أمام النصر والاتحاد والأهلي، كما طالب بعودة العقول السعودية لإدارة الأندية.

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وأضاف الصرامي، عبر برنامج "ملاعب" مع فيصل الجفن، أن المشروع السعودي سيرتفع إذا دخل مرحلة النضوج، ولن يتم ذلك إلا بخروج معظم (الإداريين) الأجانب، الذين يكلفون الأندية مبالغ باهظة، مستدلًا بصفقة الإنجليزي إيفان توني، مهاجم الأهلي، وأن المبلغ التي تعاقد به الراقي مع اللاعب، قادر به على بناء فريق بطل بأكمله.

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واستطرد "عندما تعود العقول السعودية، الاتفاقية والأهلاوية والنصراوية والاتحادية لإدارة هذه الأندية، فستعود المنافسة، ولكن حاليًا شعار الأندية الأربعة الكبار انتهى رسميًا، فالهلال فاز وتعادل أمام النصر في 9 جولات متتالية، وكذلك الاتحاد، والأهلي 15 مرة، والاتفاق 30 مرة، وأقول إن العقول السعودية لم تكن تمتلك الأموال ولكنها كانت تنافس الهلال".

وتابع الصرامي "هذه الأندية ترفع شعار أغنية فيروز (حبيتك بالصيف .. حبيتك بالشتا)، بضم لاعبين ورحيل آخرين كل فترة انتقالات جديدة، الاتحاد حاليًا يمتلك 17 لاعبًا أجنبيًا، منهم ثلاثة لاعبين في نادي جدة، وحمد الله والمعيوف (لاعبا الشباب) رواتبهم على الاتحاد، هل هذا يُعقل؟".

وفي سياق متصل، أبدى الصرامي اعتراضًا على بعض الصور المتداولة، بعد ديربي الرياض، يوم الجمعة الماضية، والرسائل النصراوية التي تنتقد فهد بن نافل، رئيس الهلال، وجماهير الأزرق التي تطالب بمعاملة النصر بالمثل، في الدور الثاني، بعد واقعة منع ابن نافل من دخول الملعب بسيارته، قائلًا "أرفض ما يفعله المتعصبون، وأطالب، بصفتي عضوًا في الجمعية العمومية للنصر، الإدارة بتقديم اعتذار إلى ابن نافل على ما حدث".

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ويتزعم الهلال صدارة جدول دوري روشن، برصيد 25 نقطة، بعد تعادله مع النصر (1-1) في الأول بارك، ضمن الجولة التاسعة، ليبتعد بفارق نقطة عن الاتحاد الوصيف، بينما يحل النصر ثالثًا بـ19 نقطة، ثم الشباب رابعًا بـ18 نقطة.