الدعيع يطالب وزير الرياضة بالتحقيق في منع فهد بن نافل من دخول الأول بارك .. ونور: الهلال فعلها مع الاتحاد!

الدعيع: هذا الملعب كان ملك الهلال مسبقًا..

وجه محمد الدعيع، أسطورة نادي الهلال، رسالة اعتراض، شديدة اللهجة، ضد منع فهد بن نافل، من دخول ملعب الأول بارك بسيارته، لحضور مباراة الديربي بين النصر والهلال، في الجولة التاسعة من دوري روشن.

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وأوضح محمد الحجار، المشرف على الحركة المرورية في ملعب الأول بارك، أن فهد بن نافل حاول الدخول من بوابة ليست مخصصة لدخوله، ليقوم أمن جامعة الملك سعود، بتوجيه سيارته إلى البوابة الصحيحة، التي كانت تبعد عن الأولى بأقل من 30 مترًا، ولكنه رفض وترك سيارته، وسار على الأقدام إلى المكان المعد لاستقبال رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهلال.

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وطالب الدعيع، عبر برنامج "دورينا غير"، سمو وزير الرياضة، الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، بالتدخل في الواقعة، مضيفًا أن قرار منع رئيس الهلال من دخول ملعب الأول بارك عبر بوابة كبار الشخصيات، يؤكد أن المسؤولين لا يعرفون النظام واللوائح، كما قال "هذا كان ملعب الهلال قبل النصر، والمسؤول لا يدرك النظام مع هذا الضيف الذي يشرف الكرة السعودية، بعدما قاد النادي للمشاركة في ثلاث كؤوس عالم، وفاز بالآسيوية مرتين، ولم يخرج يومًا للانتقاد أو الإساءة لأي أحد، بل وذهب ابن نافل للجلوس مع الجمهور، هو لا يعتبر نفسه من كبار الشخصيات، ولكن ما حدث معه عيب".

وفي هذا السياق، اكتفى محمد نور، أسطورة نادي الاتحاد، بتعليق مقتضب على رسالة الدعيع، بقوله "سبحان الله مغير الأحوال، في نهائي أقيم في الرياض على ملعب الملك فهد، إحدى إدارات الهلال السابقة، ما سمحت بدخول رئيس الاتحاد للمنصة، و(قعّدوه في الخارج مع الجمهور)".

GOAL

وتعادل الهلال مع مضيفه النصر بنتيجة (1-1)، ضمن أسبوع الديربيات، في الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي، ليرفع الأزرق رصيده إلى 25 نقطة، ويحافظ على صدارة المسابقة، بينما حل الأصفر ثالثًا بـ19 نقطة.