أخبار الهلال اليوم | حسم مصير ياسين بونو من مواجهة النصر في الديربي، وكلاسيكو جديد في كأس الملك

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 31 أكتوبر 2024.
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"كريستيانو رونالدو سيتأثر به" .. نصيحة للنصر بتعيين أسطورة الاتحاد "السعودي" لإنقاذ الفريق!
النصر يستعد لاختبار الهلال في دوري روشن..
"لا يعترفون بأول ديربي في تاريخ الرياض" .. اعتراض شديد اللهجة على تجاهل الشباب من أجل النصر والهلال
قبل أسبوع الديربيات..
"علي البليهي يتناول فشار" .. تحذير للهلال من ثأر الاتحاد بسبب تغريدته المحذوفة!
الهلال يستفز الاتحاد ثم يحذف تغريدته..
قرعة كأس الملك | كلاسيكو ناري بين الهلال والاتحاد في ربع النهائي .. و"قاهر النصر" يصطدم بالقادسية
مواجهات ساخنة مرتقبة في أغلى البطولات..
قبل ديربي الهلال .. بروزوفيتش يغيب عن تدريبات النصر و"السبب الحقيقي غامض"!
مباراة مصيرية للنصر أمام الهلال بعد النتائج الأخيرة..
جدول مباريات كأس الملك السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة
كل ما تريد معرفته عن كأس خادم الحرمين الشريفين 2024-2025، جدول المباريات والقنوات الناقلة ونظام البطولة وأكثر من ذلك..
بـ"مقطع فيديو وتعليق" .. الهلال يحسم مصير ياسين بونو من ديربي النصر
الهلال تأثر بغياب ياسين بونو رغم الانتصارات..
"الآسيوي" يحسمها .. الكشف عن عقوبة علي البليهي بعد طرده في قمة الهلال والعين
اللاعب ورط الهلال أمام العين قبل الفوز في النهاية..
"الهلال لا يقهر!" .. بيولي يكشف أسباب موافقته على تدريب النصر ويتحدث عن الديربي ورونالدو
النصر في "تراجع" مع بيولي رغم البداية الرائعة..
سر "تأخر" تجديد عقد رونالدو مع النصر .. والهريفي يطالب بـ"نقله" إلى الهلال أو أي فريق آخر
رونالدو يتعرض لـ"انتقادات عنيفة" بعد مواجهة النصر والتعاون..
"على عكس تلميحات مدرب الهلال" .. اتفاق نهائي بين نيمار والاتحاد البرازيلي يحسم موعد عودته للمنتخب
حسم الجدل نهائيًا..
فانتازي جول لدوري روشن: جولة الخيارات الصعبة.. و"الحيتان الصغيرة" قشة الإنقاذ
قمتان منتظرتان في واحدة من أكثر الجولات سخونة بالمسابقة
"هذا الأمر ليس من اختصاصك!" .. كواليس خلاف فهد بن نافل وميسي الذي أفسد الصفقة التاريخية على الهلال
الهلال يحقق البطولة تلو الأخرى رغم فشل التعاقد مع ميسي..