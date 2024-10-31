أخبار الهلال اليوم | حسم مصير ياسين بونو من مواجهة النصر في الديربي، وكلاسيكو جديد في كأس الملك

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم 31 أكتوبر 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 31 أكتوبر 2024.

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النصر يستعد لاختبار الهلال في دوري روشن..

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قبل أسبوع الديربيات..

الهلال يستفز الاتحاد ثم يحذف تغريدته..

مواجهات ساخنة مرتقبة في أغلى البطولات..

مباراة مصيرية للنصر أمام الهلال بعد النتائج الأخيرة..

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كل ما تريد معرفته عن كأس خادم الحرمين الشريفين 2024-2025، جدول المباريات والقنوات الناقلة ونظام البطولة وأكثر من ذلك..

الهلال تأثر بغياب ياسين بونو رغم الانتصارات..

اللاعب ورط الهلال أمام العين قبل الفوز في النهاية..

النصر في "تراجع" مع بيولي رغم البداية الرائعة..

رونالدو يتعرض لـ"انتقادات عنيفة" بعد مواجهة النصر والتعاون..

حسم الجدل نهائيًا..

قمتان منتظرتان في واحدة من أكثر الجولات سخونة بالمسابقة

الهلال يحقق البطولة تلو الأخرى رغم فشل التعاقد مع ميسي..