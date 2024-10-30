"الآسيوي" يحسمها .. الكشف عن عقوبة علي البليهي بعد طرده في قمة الهلال والعين

اللاعب ورط الهلال أمام العين قبل الفوز في النهاية..

حسمت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم، قرارها بشأن "عقوبة" النجم الدولي السعودي علي البليهي، قلب دفاع عملاق الرياض الهلال، بعد طرده أمام العين الإماراتي.

البليهي تعرض لـ"الطرد المباشر" في الدقيقة 82، خلال فوز الهلال على مستضيفه العين (4-3)، بملعب "هزاع بن زايد" في دولة الإمارات العربية المتحدة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة الدوري، بمسابقة النخبة الآسيوية 2024-2025.

ووفقًا للإعلامي الرياضي بدر بالعبيد، اكتفت لجنة الانضباط باتحاد الكرة الآسيوي، بـ"إيقاف" البليهي مباراة واحدة فقط؛ وهي عقوبة "الإيقاف التلقائي" بعد طرده أمام بطل الإمارات، وبدون إضافة أي لقاءات أخرى.

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بالعبيد كشف عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الأربعاء، عن أن "الانضباط" ألزمت مدافع الزعيم الهلالي كذلك، بدفع "غرامة مالية" تقدر بـ2000 دولار؛ بسبب نفس المخالفة.

وبالتالي.. سيغيب علي البليهي عن مباراة الهلال والاستقلال الإيراني، يوم 4 نوفمبر القادم، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة الدوري، بمسابقة النخبة الآسيوية للموسم الرياضي الحالي؛ على أن يعود ضد السد القطري، في السادس والعشرين من نفس الشهر، في الأسبوع الخامس من البطولة.

جدير بالذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، يتصدر جدول ترتيب "منطقة الغرب" بمرحلة الدوري من المسابقة القارية، برصيد 9 نقاط "العلامة الكاملة"، وبفارق الأهداف عن الأهلي السعودي "الوصيف".