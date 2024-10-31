"كريستيانو رونالدو سيتأثر به" .. نصيحة للنصر بتعيين أسطورة الاتحاد "السعودي" لإنقاذ الفريق!

النصر يستعد لاختبار الهلال في دوري روشن..

فتح نادي النصر بابًا لانتقادات الجماهير الواسعة، عقب خروج فريق الكرة المفاجئ من كأس خادم الحرمين الشريفين، بالخسارة أمام التعاون بهدف دون مقابل، في دور الـ16 من البطولة، ليغادر وصيف النسخة الماضية مبكرًا.

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وفي هذا السياق، تلقى النصر نصيحة، بتعيين إداري سعودي قادر على التأثير في اللاعبين، وهو محمد نور، أسطورة الاتحاد والمنتخب السعودي، والذي لعب أيضًا بقميص النصر خلال موسم 2013-2014.

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وقال الناقد الرياضي خالد أبو غانم، عبر برنامج "الحصاد"، إن النصر يحتاج لتعيين محمد نور إداريًا في الفريق، مضيفًا أن نور قائد ويعرف كيف يتعامل مع النجوم، وخاصة الأجانب، ويشحذ الهمم، مضيفًا أن كريستيانو رونالدو سيتأثر به، ووجوده - نور - سيفرق مع الفريق بنسبة 180 درجة.

ورد عليه الإعلامي الرياضي عبد العزيز الهشبول، بقوله إن فهد المفرج وسعود كريري في الهلال، ولكنهما لن يقدرا على اللاعبين في حال عدم وجود مدرب مثل جورج جيسوس، فيما اعترض أبو غانم، عليه، قائلًا إن المدرب السابق للهلال رامون دياز، استطاع أيضًا أن يحقق النجاحات مع الفريق.

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ويستضيف النصر نظيره الهلال، على ملعب الأول بارك، مساء الغد، ضمن أسبوع الديربيات، في الجولة التاسعة من مسابقة دوري روشن السعودي، علمًا بأن النصر يحتل المركز الثالث في جدول المسابقة، برصيد 18 نقطة، ليبتعد بفارق ست نقاط عن الهلال المتصدر، والذي يحافظ على العلامة الكاملة.