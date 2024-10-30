"هذا الأمر ليس من اختصاصك!" .. كواليس خلاف فهد بن نافل وليونيل ميسي الذي أفسد الصفقة التاريخية على الهلال

الهلال يحقق البطولة تلو الأخرى رغم فشل التعاقد مع ميسي..

من فترة إلى أخرى.. تظهر كواليس جديدة عن "فشل" انضمام الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي؛ وذلك على الرغم من مرور عام ونصف تقريبًا، على المفاوضات بين الطرفين.

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السعودية دخلت في مفاوضات مع ميسي "37 سنة"، للانضمام إلى صفوف الزعيم الهلالي في صيف عام 2023، مقابل 400 مليون يورو سنويًا؛ وذلك بعد نهاية عقده مع فريق العاصمة الفرنسية باريس سان جيرمان، وقتها.

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وبعد أن كان قريبًا جدًا من ارتداء قميص الهلال؛ تفاجأ العالم أجمع بإعلان الأسطورة الأرجنتينية، "التوقيع" مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميامي الأمريكي؛ وبعقد حتى 31 ديسمبر من عام 2025.

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وفي هذا السياق.. كشف الإعلامي الرياضي عبدالعزيز الغيامة، عن خلاف بين ميسي وفهد بن نافل، رئيس مجلس إدارة شركة نادي الهلال "غير الربحية"، خلال مفاوضات المسؤولين السعوديين مع اللاعب.

الغيامة أشار في تصريحات عبر برنامج "برا 18"، إلى أن ليونيل ميسي طلب انضمام 3 لاعبين بـ"الاسم"، إلى صفوف الزعيم الهلالي؛ كـ"شرط أساسي" من أجل الموافقة على الانضمام إلى الفريق الأول لكرة القدم.

وأوضح الإعلامي الرياضي أن ابن نافل لم يعجبه شرط ميسي؛ حيث قال له خلال المفاوضات: "هذا الأمر ليس من اختصاصك.. هُناك مدرب يحدد اللاعبين الذين سيتم التعاقد معهم".

وشدد عبدالعزيز الغيامة على أن هذا الخلاف، كان عاملًا رئيسيًا في "فشل" تعاقد الهلال مع ميسي؛ ولكنه يثبت في نفس الوقت بأن رئيس مجلس إدارة الزعيم، يتمتع بـ"صلاحيات" كبيرة للغاية، على عكس باقي أندية المملكة.

جدير بالذكر أن إنتر ميامي بعد التوقيع مع ميسي، تعاقد مع 3 لاعبين من أقرب أصدقائه، والذين تزاملوا معه لسنواتٍ عديدة في صفوف العملاق الكتالوني برشلونة؛ وهم: المهاجم الأوروجوياني لويس سواريز، والثنائي الإسباني جوردي ألبا وسيرجيو بوسكيتس.