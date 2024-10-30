"على عكس تلميحات مدرب الهلال" .. اتفاق نهائي بين نيمار واتحاد الكرة البرازيلي يحسم موعد عودته للمنتخب

حسم الجدل نهائيًا..

توصل الساحر البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، إلى اتفاق "حاسم" مع الاتحاد المحلي للعبة في بلاده؛ وذلك قبل فترة التوقف الدولي القادم "نوفمبر 2024".

نيمار عاد إلى الملاعب مجددًا، خلال فوز الهلال (4-3) على مستضيفه العين الإماراتي، مساء يوم 21 أكتوبر 2024، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة الدوري بمسابقة النخبة الآسيوية؛ وذلك بعد غياب عامٍ كامل، بسبب الإصابة بـ"قطع في الرباط الصليبي".

وبمجرد عودته للملاعب.. ترددت أنباء عن انضمام الساحر البرازيلي إلى منتخب بلاده، في فترة التوقف الدولي القادم؛ والتي تشهد مواجهتين أمام فنزويلا وأوروجواي، يومي 14 و20 نوفمبر 2024، ضمن منافسات الجولتين 11 و12 من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026؛ وهو الأمر الذي ألمح إليه البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني للزعيم الهلالي، أيضًا.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وعلى الرغم من ذلك.. أعلنت صحيفة "جلوبو" البرازيلية، اليوم الأربعاء، تأجيل عودة نيمار جونيور إلى منتخب بلاده الأول لكرة القدم، حتى شهر مارس من العام القادم "2025".

الصحيفة كشفت عن أن نيمار والاتحاد البرازيلي، اتفقا على أنه من الأفضل عدم انضمام اللاعب للمنتخب الوطني حاليًا، وأن يقوم بالعودة إلى أجواء المباريات "تدريجيًا"، من خلال المشاركة في بعض الدقائق مع نادي الهلال؛ وذلك حتى يصل إلى معسكر مارس القادم، بجاهزية فنية وبدنية بنسبة 100%.

وأشارت الصحيفة إلى أن رودريجو لاسمار، طبيب منتخب البرازيل الأول لكرة القدم، والذي أشرف على العملية التي خضع لها نيمار دا سيلفا جونيور بعد إصابة "الرباط الصليبي"؛ سيتابع حالة اللاعب باستمرار، حتى فترة التوقف الدولي "مارس 2025".

وينتظر منتخب البرازيل مواجهتين قويتين، في فترة التوقف الدولي لشهر مارس 2025، ضد كل من كولومبيا والأرجنتين، في الجولتين 13 و14 من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

جدير بالذكر أن النجم البرازيلي البالغ من العمر 32 سنة، لن يستطيع المشاركة مع نادي الهلال، سوى في بطولة النخبة الآسيوية، حتى شهر يناير القادم "2025"، وذلك بعد رفع اسمه من "القائمة المحلية" بشكل مؤقت.