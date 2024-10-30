سر "تأخر" تجديد عقد كريستيانو رونالدو مع النصر .. وفهد الهريفي يطالب بـ"نقله" إلى الهلال أو أي فريق آخر

رونالدو يتعرض لـ"انتقادات عنيفة" بعد مواجهة النصر والتعاون..

كشف فهد الهريفي، أسطورة نادي النصر السعودي، عن سر "تأخُر" تجديد عقد الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم؛ وذلك مع اقترابه من فترة الستة أشهر الأخيرة.

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رونالدو البالغ من العمر 39 سنة، انضم إلى نادي النصر في الميركاتو الشتوي "يناير 2023"، بعد الرحيل بـ"التراضي" عن العملاق الإنجليزي مانشستر يونايتد؛ وبعقد حتى 30 يونيو 2025.

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وعلى الرغم من الأنباء العديدة عن بدء المفاوضات بين المسؤولين السعوديين والأسطورة البرتغالية، لتجديد عقده مع الفريق النصراوي، وترحيب اللاعب بهذه الخطوة؛ إلا أنه لم يوقع حتى الآن.

وفي هذا السياق.. أكد الهريفي في تصريحات مع برنامج "رياضة سكوب"، على أن كريستيانو رونالدو غير راضٍ عن الفريق الحالي في النصر؛ وهذا يظهر في عدم تجديد عقده حتى الآن؛ قائلًا: "أنا مضطلع على ما يحدث في النادي".

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وأشار أسطورة النصر إلى أن كريستيانو يعيش في حالة "إحباط" شديدة؛ وهو ما اتضح في طريقة لعبه بمباراة التعاون أمس الثلاثاء، ضمن منافسات دور ثمن النهائي من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، بالإضافة لأسلوب تسديده لـ"ركلة الجزاء".

وأهدر رونالدو "ركلة جزاء" في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع؛ ليخسر النصر (0-1) أمام التعاون، على ملعب "الأول بارك" في العاصمة الرياض، ويودع مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين 2024-2025، من دور ثمن النهائي.

وأوضح فهد الهريفي أن الأسطورة البرتغالية، له أسلوبًا خاصًا في تنفيذ "ركلات الجزاء"، وذلك بالحديث مع نفسه وأخذ نفس عميق، ولكنه لم يفعل ذلك أمام التعاون؛ حيث ذهب لتسديد الكرة سريعًا، ما أدى إلى ضياعها بهذا الشكل الغريب.

وطلب الهريفي من إدارة نادي النصر، استغلال عدم تجديد رونالدو لعقده - حتى الآن -، بالتراجع عن المفاوضات معه، وترك المسؤولون عن الرياضة السعودية "ينقلونه" إلى الهلال أو أي فريقٍ آخر؛ لأنه لم يعد مفيدًا لقلعة العالمي، بل أصبح عبئًا كبيرًا عليه؛ على حد وصفه.

وكانت شائعات قد ترددت في الأيام الماضية، عن إمكانية انضمام كريستيانو إلى الهلال، في صيف العام القادم؛ من أجل خوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية، التي تستضيفها الولايات المتحدة في 2025، مع الفريق الأزرق.

جدير بالذكر أن كريستيانو رونالدو فشل في التتويج بأي بطولة رسمية مع نادي النصر، منذ الانضمام إليه في يناير من عام 2023؛ مكتفيًا بالحصول على لقب كأس الملك سلمان للأندية العربية "الودي"، مطلع الموسم الرياضي الماضي.