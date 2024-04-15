أخبار الهلال اليوم | تفجر قضية فساد واتهام الزعيم وسر تأخر حالة نيمار الصحية

نُقدم لكم أبرز أخبار نادي الهلال اليوم الإثنين الموافق الـ15 من أبريل 2024م

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ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار نادي الهلال السعودي، اليوم الإثنين الموافق الـ15 من أبريل 2024م، وما يدور حول الفريق.

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أرخص من نيمار .. برشلونة يوافق على بيع "هدف الهلال" ويحدد سعره!

حدد مجلس إدارة العملاق الإسباني برشلونة، سعر "بيع" أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم، خلال الميركاتو الصيفي القادم. (طالع التفاصيل)

الاتحاد السعودي يتحرك بعد اتهامات الفساد بالتآمر مع الهلال .. أول رد فعل رسمي من مجلس المسحل

دفع الجدل الكبير المثار في الشارع الرياضي السعودي بشأن قضايا الفساد اتحاد الكرة للتحرك بشكل رسمي، تفاعلًا مع الأحداث. (طالع التفاصيل)

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بيان رسمي من اتحاد الكرة .. هل أبطل خالد الطريس كلاسيكو الهلال والاتحاد في السوبر؟

لم يترك اتحاد الكرة السعودي الجدل حول الحكم المحلي خالد الطريس ليُثار كثيرًا، وخرج للرد على الاتهامات الموجهة له. (طالع التفاصيل)

هل كريستيانو رونالدو استثناء؟ .. تسريب القرار المرتقب بعد اعتدائه على البليهي في السوبر

تتواصل الأحداث بعد واقعة اعتداء البرتغالي كريستيانو رونالدو؛ قائد النصر السعودي، على علي البليهي؛ مدافع الهلال، خلال نصف نهائس كأس الدرعية للسوبر السعودي. (طالع التفاصيل)

اتهامات خطيرة بالفساد ونجم الهلال السابق يتورط .. فيديو يثير الجدل ومطالب بالتحقيق

اتهامات خطيرة تفجرت في الشارع الرياضي السعودي خلال الساعات الماضية تشير لفساد متغلغل في اتحاد الكرة وسط تلميحات عن تورط الهلال في الأمر. (طالع التفاصيل)

"بين مؤامرة النصر الداخلية ويد الهلال العابثة" .. الرمز ينجو بنفسه قبل هلاك سفينة مسلي آل معمر

النصر يعيش أوضاعًا مأساوية في الموسم الحالي. (طالع التفاصيل)

مفاجأة | تم إيقافه .. حكم "الفار" أدار ديربي الهلال والنصر رغم التحقيق معه!

رغم انتهاء المسابقة رسميًا؛ إلا أن أزمة ديربي الهلال والنصر، في نصف نهائي كأس السوبر السعودي، لا تزال تثير الكثير من الحبر، في وسائل الإعلام المحلية. (طالع التفاصيل)

مدرب العين يتوعد الهلال .. ويؤكد: نحترم إنجاز كتيبة جيسوس ولكن!

توعد الأرجنتيني هيرنان كريسبو، المدير الفني لنادي العين الإماراتي، منافسه الهلال السعودي بقيادة المدرب البرتغالي المخضرم جورج جيسوس، قبل القمة الآسيوية المرتقبة، مساء غدٍ الثلاثاء. (طالع التفاصيل)

بعد تهديدات تأجيل قمة العين والهلال في دوري الأبطال .. قرار حاسم من "الآسيوي"!

"حالة جوية سيئة وإغلاق المطارات".. هذا هو العنوان الكبير الذي يسبق مباراة الهلال السعودي، أمام الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين الإماراتي. (طالع التفاصيل)

"احذروا من الخط الفاصل!".. جيسوس يكشف طريقة الهلال لحل أزمة روزنامة أبريل

"نلعب مباراة كل يومين".. هكذا كشف البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني لفريق الكرة بنادي الهلال، عن أزمة الروزنامة التي تواجه الفريق، والذي يدفع ضريبة المنافسة على كافة الألقاب. (طالع التفاصيل)

"تعديل طارئ في الخطة".. الهلال يتسلح بالعين قبل كلاسيكو الأهلي

قرر نادي الهلال، إحداث تغيير في خطة برنامج فريق الكرة، خلال الأسبوعين المقبلين؛ حيث يستعد الزعيم لمواجهة العين الإماراتي والأهلي. (طالع التفاصيل)

الهلال أفضل فريق "غير أوروبي" في العالم.. "مركز صادم للنصر والاتحاد!"

أصبح فريق الكرة بنادي الهلال، أفضل فريق من خارج أوروبا، في التصنيف العالمي للأندية، الذي صدر في شهر أبريل 2024، والذي يشهد حفاظ مانشستر سيتي الإنجليزي على موقعه في صدارة الأندية على مستوى العالم. (طالع التفاصيل)

"مرت 5 شهور ولا يستطيع الجري !".. أخصائي علاج طبيعي يكشف سر أزمة نيمار مع الهلال

كشف أخصائي العلاج الطبيعي، عبد السلام الشمري، عن أزمة النجم البرازيلي نيمار جونيور، جناح فريق الكرة بنادي الهلال، والذي لا يزال لا يستطيع الجري في الملعب رغم مضي 5 شهور على جراحة الصليبي. (طالع التفاصيل)

مشجع الأسبوع | عدو عدوي صديقي .. والهلال أكبر المستفيدين!

أطلق جول النسخة العربية قبل أسبوعين سلسلة جديدة من الحلقات الأسبوعية تمتد معكم حتى نهاية الموسم الجاري، وتختص سلسلة "مشجع الأسبوع" باللقطات المثيرة والغريبة والطريفة الخاصة بالجماهير، سواء في المدرجات أو الإعلام أو السوشيال ميديا.

حلقتنا لهذا الأسبوع من مدرجات ملعب محمد بن زايد بنادي الجزيرة الإماراتي، وتحديدًا مباراة نهائي كأس السوبر السعودي بين الهلال والاتحاد، والتي حسمها الأول لصالحه 4-1. (طالع التفاصيل)

"عدالة السماء تهبط على استاد هزاع".. مباراة العين والهلال مهددة بالتأجيل!

"هل تتأجل؟".. أصبح هذا السؤال المتداول على ألسنة الجماهير المترقبة لقمة العين الإماراتي والهلال السعودي، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا. (طالع التفاصيل)

"يصبغ شعره ويبكي!".. نيمار يرد على إعلامية برازيلية بعد رسالتها الساخرة

وجهت الإعلامية البرازيلية بيترا بيرتولازي، رسالة ساخرة من نيمار جونيور، نجم فريق الكرة بنادي الهلال، على خلفية الحديث عن أسباب عدم فوز منتخب البرازيل بلقب كأس العالم 2022، التي أقيمت في قطر. (طالع التفاصيل)

"جماهير العين غير هلالية وبضاعة فاسدة على مر التاريخ".. رسائل نارية قبل قمة آسيا

يترقب عشاق الكرة الآسيوية، مواجهة من العيار الثقيل بين العين الإماراتي والهلال السعودي، على ملعب هزاع بن زايد بمدينة العين، مساء الغد، في ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا. (طالع التفاصيل)

"رونالدو لم يقصد ضرب البليهي!".. النصر يفاجئ الهلال ويرد على اتحاد الكرة

وجهت إدارة شركة نادي النصر، إفادة بشأن تصرف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد فريق الكرة، في ديربي كأس السوبر السعودي، وحقيقة ضرب علي البليهي، مدافع الهلال. (طالع التفاصيل)

"من أجل المساواة بالهلال".. طلب نصراوي للرابطة بعدم انتظار "برنامج الأكشنة"

"أسوة بالهلال".. هكذا طالب الإعلامي عبد العزيز العصيمي، رابطة دوري المحترفين السعودي، بتوضيح ملابسات طلب نادي النصر، بتعديل مواعيد مبارياته، وذلك بعد إفادة الرابطة بأسباب رفض طلب الهلال بتأجيل مباراة الأهلي. (طالع التفاصيل)

"لا تخبروا النصر عنه!".. حكم العين والهلال الذي هاجمه الشامخ واستبعد من آسيا

قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، تكليف الحكم الأردني أدهم مخادمة، لإدارة مباراة العين الإماراتي ضد الهلال السعودي، في ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا، والتي تقام مساء الثلاثاء المقبل، على ملعب هزاع بن زايد بمدينة العين. (طالع التفاصيل)

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