"مرت 5 شهور ولا يستطيع الجري !".. أخصائي علاج طبيعي يكشف سر أزمة نيمار مع الهلال

نيمار يعاني من إصابة الصليبي منذ أكتوبر الماضي..

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كشف أخصائي العلاج الطبيعي، عبد السلام الشمري، عن أزمة النجم البرازيلي نيمار جونيور، جناح فريق الكرة بنادي الهلال، والذي لا يزال لا يستطيع الجري في الملعب رغم مضي 5 شهور على جراحة الصليبي.

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النجم البرازيلي تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي والغضروف، أثناء المشاركة مع منتخب البرازيل في مباراة أوروجواي، في أكتوبر الماضي، ضمن تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، والتي انتهت بخسارة (سليساو) بهدفين دون مقابل.

وذكر الشمري، في رسالة عبر منصة (إكس)، أن نيمار يعاني في التأهيل منذ البداية، مع عدم القدرة على الثني، وكان يتوقع أن يتأخر في العودة، لعدم تلقي خدمة تأهيل لائقة، وهذا بدا واضحًا على بكاء البرازيلي أثناء المرحلة الأصعب من التأهيل.

وأوضح أن قدرة نيمار على الجري تتوقف على عدة عناصر؛ مثل إكمال 3 شهور من العملية، والمد والثني الكامل، وعدم وجود ألم تورم بالركبة، وقوة عضلية ممتازة، مع تطبيق عدد من المعايير المهمة، بتحقيق 15 قفزة متتالية على رجل، ورفع الحوض على الركلة 20 مرة، وتمرين البطة على الرجل 20 مباراة.

ووضع الشمري إحصائية تقول إنه بنسبة 18%، قد تتكر الإصابة في الرباط الصليبي الأمامي عند العودة للتمارين في نفس الرجل المصابة أو بالرباط الصليبي، وقد تتكرر الإصابة بعد العودة للمباريات بنسبة تقارب 42%، ثم اختتم رسالته قائلًا "نيمار تأخر عن التأهيل، بسبب قوة إصابته بالغضروف، وأعتقد قريبًا خلال أسبوعين سنشاهده يبدأ عملية الجري إن شاء الله".

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وكان طبيب المنتخب البرازيلي رودريجو لاسمار، قد حذر من التعجل في عودة نيمار إلى الملاعب، مؤكدًا أن اللاعب لن يتعافى من جراحة الركبة قبل شهر أغسطس المقبل، ما يؤكد صعوبة لحاقه بالبرازيل في بطولة كوبا أمريكا 2024.

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