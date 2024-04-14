"من أجل المساواة بالهلال".. طلب نصراوي للرابطة بعدم انتظار "برنامج الأكشنة"

الرابطة تكشف سر رفض طلب الهلال بتأجيل مباراة الأهلي..

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"أسوة بالهلال".. هكذا طالب الإعلامي عبد العزيز العصيمي، رابطة دوري المحترفين السعودي، بتوضيح ملابسات طلب نادي النصر، بتعديل مواعيد مبارياته، وذلك بعد إفادة الرابطة بأسباب رفض طلب الهلال بتأجيل مباراة الأهلي.

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الرابطة أصدرت بيانًا تفصيليًا، حول ملابسات تلقي أكثر من طلب، من إدارة الهلال، بتأجيل لقاء الأهلي، في قمة الجولة 28 من دوري روشن السعودي، والذي تحدد موعده في 19 أبريل، في ظل ارتباط الهلال بمواجهة العين الإماراتي، في 16 و23 أبريل، في مباراتي الذهاب والإياب، في الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا.

ونشر العصيمي رسالة، عبر منصة (إكس)، قال فيها "طالب بطل العرب بتأجيل يوم واحد لمواجهة الاتفاق ببداية الدوري وطالب بتعديل وقت مباراة الطائي وأبها، وطالب مسبقًا، بتعديل وقت مباراة الفيحاء. ولم يخرج توضيحات للرابطة بذلك. الرابطة بالتوضيح الأخير وشرح موقفها بالتفصيل مع الهلال بعد حديث برنامج الأكشنة يجعلنا ننتظر توضيح عن مطالب الغير."

وذكرت رابطة المحترفين أن برنامج "أكشن مع وليد"، الذي يقدمه الإعلامي وليد الفراج، تضمن معلومة غير صحيحة حول ملابسات رد الرابطة على طلب الهلال، بذكر عبارة "وهذه ضريبة النادي الذي ينافس على كل البطولات"، أثناء البيان التفصيلي لتوضيح أسباب رفض الطلب الهلالي بالتأجيل.

وأفادت الرابطة بأن تقديم جولات دوري روشن السعودي، بين (25-32)، قد تم بناءً على التغييرات التي أجراها الاتحاد الآسيوي على روزنامته الرياضية، ما ساهم في تغيير في الموعد المقرر لإقامة بطولة كأس السوبر السعودي، التي كانت مقررة سلفًا في الفترة من 27 فبراير وحتى 1 مارس 2024.

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ويتزعم الهلال صدارة جدول دوري روشن السعودي، برصيد 77 نقطة من 27 مباراة، مبتعدًا بفارق 12 نقطة عن النصر، الوصيف بـ65 نقطة، فيما يأتي الأهلي في المركز الثالث بـ52 نقطة.

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