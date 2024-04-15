بعد تهديدات تأجيل قمة العين والهلال في دوري الأبطال .. قرار حاسم من "الآسيوي"!

تطورات جديدة في أزمة قمة العين والهلال الآسيوية..

"حالة جوية سيئة وإغلاق المطارات".. هذا هو العنوان الكبير الذي يسبق مباراة الهلال السعودي، أمام الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين الإماراتي.

الهلال يحل ضيفًا على العين، في السابعة من مساء غدٍ الثلاثاء - بتوقيت مكة المكرمة -، ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2023-2024.

وقبل 24 ساعة من انطلاق المباراة.. حذر الخبير زياد الجهني، عضو مؤسس في جمعية الطقس والمناخ السعودية، من إمكانية تأجيل قمة الهلال والعين؛ بسبب سوء الأحوال الجوية المتوقعة غدًا.

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وإلى جانب سوء الأحوال الجوية المتوقعة؛ ترددت أنباء أيضًا عن إمكانية تأجيل المبارة؛ بعد تعذر وصول الحكم الأردني أدهم المخادمة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، لإدارة المباراة؛ بسبب إغلاق حركة الطيران في بلاده، كإجراء احترازي بعد تصاعد التوتر السياسي في المنطقة، وعدم وجود البديل.

لكن.. شبكة قنوات "أبوظبي الرياضية" أعلنت منذ قليل، انتهاء أزمة المخادمة؛ حيث وصل الحكم الأردني رسميًا إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، من أجل إدارة قمة الهلال والعين.

وكتبت القناة عبر حسابها الرسمي بمنصة "إكس": "مراسلنا في الأردن حازم الخطايبة، يؤكد وصول الحكم أدهم المخادمة للإمارات؛ لقيادة مباراة العين والهلال، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا".

وفي نفس السياق.. أعلنت القناة، اتخاذ الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، قرارًا بـ"استبدال" الحكمين المساعدين للمخادمة؛ بعد تعذر وصولهما إلى الإمارات العربية المتحدة.